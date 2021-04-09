Красноярский суд вынес приговор напавшим на инкассаторов грабителям. Фото: пресс-служба краевого суда

В Красноярском краевом суде вынесли приговор двум грабителям, которые 30 мая 2020 года напали на инкассаторов возле отделения банка на улице Щорса. История была громкой: банда из трех человек в течение трех лет готовила нападения в надежде получить большой куш. Приобрели оружие и оттачивали навыки стрельбы, изучали объекты, где удобнее всего совершить нападение. Заранее приобрели старенький автомобиль, набросали внутри «улики» - собранные в парикмахерских волосы, окурки.

Юрий Чанчиков и Михаил Рубцов поджидали спецмашину в кустах возле крыльца. А когда она подъехала и из нее вышли двое сотрудников спецохраны, выбежали и в упор расстреляли их. А затем, выхватив сумку (деньги лежали не просто в сумке, а в кассетах для банкомата), помчались в сторону ожидавшей их машины.

За рулем стареньких «Жигулей» сидел организатор – Алексей Истягин. Свой приговор он уже получил 5 апреля. Его признали виновным по двум статьям – бандитизм и разбой. Государственный обвинитель просил 13 лет колонии строго режима, Истягину дали 11 лет строгача. Плюс еще 1,5 года после того, как выйдет на свободу, будет под надзором. Должен выплатить материальный и моральный ущерб потерпевшим – по полтора миллиона. И еще возместить вред банку в размере почти 300 тысяч рублей.

Ориентировки нападавших. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Я не давал им приказа стрелять, - клялся организатор. То есть перевел стрелки на подельников: мол, это они тяжело ранили инкассаторов, вот с них и спрос.

Планировали получить большой куш, а добыча составила чуть более 2,3 миллиона рублей, которые не успели даже потратить, поскольку всех задержали уже через несколько дней.

В своем последнем слове Михаил Рубцов был немногословен. Заявил, что всего лишь хотел помочь Алексею Истягину, ведь у того была больная жена, нужны были деньги для лечения. Адвокат Рубцова отметил, кстати, что его подзащитный даже не прикоснулся к тем деньгам, которые они добыли, оставил их на хранение у Истягина. Сам Рубцов вину свою признал, извинился перед потерпевшими (через одну из городских газет). Раскаялся.

Зато последнее слово второго подсудимого, который и стрелял в инкассатора – Юрия Чанчикова - было более пространным. Он рассказал о своей непростой жизни, которая привела его на скамью подсудимых. Но вину также признал.

Адвокаты считают, что наказание, которое запросили для них гособвинители – по 18 лет лишения свободы - слишком суровое. Но судья вынес решение: Чанчикову – 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Рубцову – 14 лет колонии строго режима. А ведь могли и пожизненно. По закону стороны в течение 10 дней могут обжаловать приговор.

Остается добавить, что пострадавшие инкассаторы долгое время проходили лечение, перенесли по нескольку операций, в том числе на руках. Сейчас они оба проходят реабилитацию.

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