Организатору нападения на инкассаторов в Красноярске вынесли приговор

Нападение произошло в мае 2020 года. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Подсудимый, вам понятен приговор?

- Понятен...

Красноярский краевой суд вынес приговор Алексею Истягину – организатору дерзкого и жестокого ограбления инкассаторов, которое произошло 30 мая 2020 года. Его признали виновным по двум статьям – бандитизм и разбой. Государственный обвинитель просил 13 лет колонии строго режима, Истягину дали 11 лет – строгача. Плюс еще 1,5 года после того, как выйдет на свободу, будет под надзором. Должен выплатить материальный и моральный ущерб потерпевшим – по полтора миллиона. И еще возместить вред банку в размере почти 300 тысяч рублей.

Задержание подозреваемых. Фото: МВД России

Приговор – не окончательный, потому что у сторон обвинения и защиты есть положенные законом 10 дней, чтобы его обжаловать. Но будет ли осужденный подавать апелляцию? Судя по его поведению во время следствия, едва ли. Сразу после того, как его задержали вместе с подельниками, Алексей Истягин написал явку с повинной и заключил соглашение со следствием: во всем чистосердечно признался, рассказал все подробности подготовки преступления. И попросил, чтобы его дело рассматривали в особом порядке.

- Больной жене нужны были деньги на лечение, много денег, - рассказал организатор банды о причинах, побудивших его на преступление. Никогда ранее не был судим, имел свой бизнес, пусть небольшой, но на хлеб с маслом хватало. А в 2017 году, то есть за три года до преступления, когда ему понадобились деньги, решил добыть их быстрым способом. Однако понял: опыта у него ноль, в одиночку не справится.

Задержание подозреваемых. Фото: МВД России

И начал подготовку. Сколотил банду из трех человек: к нему присоединились Юрий Чанчиков и Михаил Рубцов, которые также не имели проблем с законом. Зато сильно нуждались в деньгах. Приобрели оружие и боеприпасы, выезжали за город тренироваться в стрельбе. Затем Истягин купил старенькие «Жигули» и украл для нее с какого-то автомобиля номера, принадлежавшие жительнице Тайшета, но зарегистрированные в Вологде.

Задержание подозреваемых. Фото: МВД России

Организатор внимательно изучал работу инкассаторов, выбирал отделение банка, на которое сподручнее будет напасть и затем быстро уйти. В общем, замыслы были гигантскими: один раз напасть и потом жить безбедно. Но мы-то сейчас знаем, что добыча составила всего 2,3 миллиона рублей, около 800 тысяч на каждого (да и те не успели потратить – всех троих задержали через несколько дней).

Утром в субботу 30 мая 2020 года Чанчиков и Рубцов подкараулили инкассаторскую машину, когда та подъехала к крыльцу банка. Как только инкассаторы вышли из нее, грабители выскочили, выстрелили в мужчин, забрали сумку (деньги находились в банкоматных кассетах). И побежали к ожидавшим из «Жигулям», за рулем которых находился Истягин.

Из этого оружия были ранены инкассаторы. Фото: МВД России

- Я не давал им приказа стрелять, - клянется организатор. То есть переводит стрелки на подельников: мол, инкассаторов тяжело ранили, вот с них и спрос.

Спасая груз, двое инкассаторов чуть не лишились жизни. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. У 32-летнего и 47-летнего мужчины были тяжелые ранения рук и ног, травматический шок. Врачи экстренно их прооперировали. Сегодня они проходят длительный курс реабилитации.

Когда после ограбления полиция нашла «Жигули» (грабители бросили их в глухом дворе), внутри была пустая инкассаторская сумка, окурки сигарет разных марок, следы от обуви, клоки волос. Это организатор придумал идею с волосами и окурками, чтобы пустить сыщиков по ложному следу. Но те сразу заподозрили подвох – уж совсем по дилетантски следы заметались.

Нападавшие тщательно планировали свои действия. Фото: МВД России

Что касается двух других обвиняемых, приговор им будет оглашен в пятницу, 9 апреля. Им грозит до 18 лет лишения свободы. В своем последнем слове Михаил Рубцов был немногословен и краток. Он заявил, что всего лишь хотел помочь организатору нападения Алексею Истягину деньгами для лечения больной жены. Но сам к награбленным деньгам даже не прикоснулся. Последнее слово Юрия Чанчикова было более пространным. Он рассказал о своей непростой жизни, которая, по его словам, привела его к такому исходу.

Адвокаты и Рубцова, и Чанчикова считают, что наказание их подзащитным, запрошенное гособвинителем, слишком сурово и несоразмерно деянию. И будут настаивать на смягчении приговора.

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