В Канске в жилом доме обрушилась стена. Фото: прокуратура Красноярского края

ЧП в городе Канске Красноярского края. Там у двухэтажного жилого здания обрушилась часть стены. Произошло это около 19 часов вечера сегодня, 6 апреля. По предварительным данным пострадавших нет. На месте работают экстренные службы: приехали спасатели от МЧС, скорая помощь, полиция, представители прокуратура и следкома.

- Нам позвонили очевидцы около 19 часов, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск с места ЧП главный редактор местной телерадиокомпании «Лимон ТВ» Дмитрий Новиков. – Мы сразу же приехали, дом нам знакомый. Буквально в минувшую пятницу у нас вышел сюжет о том, что там появилось сквозное отверстие в стене в умывальнике на втором. Тогда местные власти не нашли ничего страшного. И вот теперь обрушилась ценная стена – угол дома от крыши до земли.

Жильцы провели перекличку, чтобы убедиться, что никто не остался под завалами. В свою очередь, спасатели также сверяют списки, опрашивают людей, чтобы убедиться в этом. По спискам здесь живут 42 человека, из них 18 детей. Их всех попросили покинуть помещение.

- Мы чувствовали, что что-то обрушится. Но не ожидали, что это произойдет так внезапно. Услышали грохот и сразу выскочили на улицу. Начали друг друга вызывать, по комнатам, - делится впечатлениями одна из живущих (или живших) здесь женщин.

На 30 квартир всего один подъезд – один выход. Судя по картинке, есть еще аварийный наружный выход со второго этажа, но насколько он функционален, большой вопрос. То есть фактически в аварийном строении только один путь для эвакуации – это заставляет задуматься.

Вид комнаты на первом этаже. Фото: Лимон ТВ

Похоже, чиновники, которые на прошлой неделе приходили посмотреть на сквозную дыру в стене дома, ничего страшного в этом не нашли и сделали посыл к людям: «живите дальше». В настоящую минуту эти люди топчутся на улице под окнами своих квартир и опасаются войти в квартиры. Потому что опасаются, что малейшее движение, и обвалится другой кусок стены. Сейчас решается вопрос об их временном размещении.

По информации краевой прокуратуры будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Канска, которые должны были признать дом подлежащим сносу еще несколько лет назад и расселить его жильцов, но не сделали этого.

Как сообщили в краевом следкоме, по факту обрушения стены жилого дома возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (часть 1 статьи 293 УК РФ).

В прокуратуре добавили, что местные власти признали дом подлежащим реконструкции. Однако в надзорном ведомстве с этим не согласились и направили в суд иск о сносе этого дома. Иск еще на рассмотрении, а дом уже разваливается.

Добавлено: власти Канска приняли решение разместить жителей дома в местной гостинице. Кто-то перебрался к родственникам.

Вид изнутри на втором этаже. Фото: Лимон ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярской новостройке на семью с детьми обрушился потолок

Сначала треск, потом грохот, все в пыли, по квартире разлетелись кусочки сухой штукатурки, толщиной около полутора сантиметров... В Солнечном в квартире обрушился потолок прямо на головы целой семьи. Произошло это накануне вечером, около 21 часа, в доме на улице Соколовской, 70. По документам дом был сдан в эксплуатацию и заселен в 2018 году, можно сказать новостройка. И тут – такое (подробнее).

Больницу на Вейнбаума, где стена рухнула на пациентку, могут закрыть

Первые выводы комиссии, которую создали в администрации города после трагедии в городской больнице № 1, таковы: кирпичная стена, которая убила пациентку, была сделана с нарушениями. Капитальный ремонт в здании, которому 195 лет, проводился в последний раз в середине 80-х годов. Тогда-то и могли заложить роковую стену (подробнее)...

Возбуждено уголовное дело по факту халатности после обрушения парковки на улице 2-я Огородная

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации Красноярска (статья 293 - халатность).Речь идет о ситуации на улице 2-я Огородная, 22А, где после сильных дождей часть придомовой территории вместе с фонарем и забором сползла вниз по склону. Сейчас участок огородили, необходимо отвести дождевую воду, чтобы не допустить дальнейшего разрушения (подробнее).