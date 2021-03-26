В Красноярской новостройке на семью с детьми обрушился потолок. Фото: «Наш мкр. Солнечный. Красноярск»

Сначала треск, потом грохот, все в пыли, по квартире разлетелись кусочки сухой штукатурки, толщиной около полутора сантиметров... В Солнечном в квартире обрушился потолок прямо на головы целой семьи. Произошло это накануне вечером, около 21 часа, в доме на улице Соколовской, 70. По документам дом был сдан в эксплуатацию и заселен в 2018 году, можно сказать новостройка. И тут – такое.

По словам хозяйки квартиры, в доме в тот момент была вся семья, в том числе дети. Когда услышали треск над головой, побежали прятаться. Благодаря этому никто не пострадал, а если бы не реакции, кто знает. «Очень страшно. Сначала одна часть обвалилась, потом вторая. Дети очень напугались. Слава богу, подскочили и побежали прятаться» - сообщила хозяйка квартиры. Женщина рассказала, что отделка квартиры была черновой, потолок вроде был ровным, поэтому его просто покрасили и все.

Информация появилась в местном паблике «Наш мкр.Солнечный. Красноярск». Подписчики советуют пострадавшим обратиться в управляющую компанию, чтобы там составили акт. А затем предъявлять претензии застройщику.