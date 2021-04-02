«Больной жене нужны были деньги»: организатор нападения на инкассаторов в Красноярске рассказал все подробности

Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске рассказал все подробности Фото: Мария ЛЕНЦ

«Большой жене нужны были деньги на лечение, много денег» - честно признается Алексей Истягин. Он – главный обвиняемый в уголовном деле о нападении на инкассаторов, которое произошло в Красноярске 30 мая 2020 года. Поскольку он написал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием, ему пошли навстречу и рассматривают дело в особом порядке.

На скамье подсудимых уже немолодой мужчина, совсем непохожий на матерого уголовника, способного хладнокровно расстрелять человека из ружья. Никогда раньше не был судим, имел свой бизнес, пусть небольшой, но на хлеб с маслом хватало. А в 2017 году, то есть за три года до преступления, когда ему понадобились деньги, он решил их добыть быстрым способом. Однако понял: раз опыта у него ноль, то в одиночку не справится.

И начал подготовку. Сколотил банду из трех человек. В нее вошли также ранее не имевшие проблем с законом Юрий Чанчиков и Михаил Рубцов, которые также сильно нуждались в деньгах. Истягин признается: это он приобрел старенькие «Жигули» и украл для нее с какого-то автомобиля номера, зарегистрированные в Вологде. Это Истягин придумал насобирать в парикмахерской чужих волос и набросать их в салоне, чтобы пусть сыщиков по ложному следу. Приобретал оружие, проводил тренировки с подельниками.

И еще внимательно изучал работу инкассаторов. Планировал: только один налет, но чтобы наверняка – чтобы денег было столько, чтобы жить безбедно много лет. Но мы-то сейчас знаем, что добыча составила всего 2,3 миллиона рублей, около 800 тысяч на каждого.

А тогда, в субботу 30 мая, двое вооруженных грабителей в масках подкараулили двух инкассаторов у крыльца отделения банка. Выстрелили в них, выхватили сумки и сели в поджидавшие «Жигули», за рулем которых был сам Истягин.

Фоторобор грабителей появился уже на третий день, а задержали их за неделю. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

- Я не давал им приказа стрелять, - клянется организатор. То есть переводит стрелки на подельников: мол, инкассаторов тяжело ранили Чанчиков и Рубцов, вот с них и спрос.

Добавим, что вычислили и задержали всю банду за неделю. Они настолько были уверены, что совершили идеальное преступление, что даже не прятались.

Обвинение просит Алексею Истягину 13 лет колонии строгого режима. Потерпевшие (к счастью, врачам удалось спасти обоих инкассаторов, они проходят долгую реабилитацию, но главное – живы) требует компенсации морального и материального вреда. Сам подсудимый принес им публичное извинение в одной из красноярских газет.

Что касается двух других обвиняемых, по ним суд начал заседание 2 апреля. Остается дождаться окончания процесса и узнать, какую меру наказания всем им определит суд.

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