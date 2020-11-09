«Мне тот день не забыть»: раненный в Красноярске бандитами инкассатор рассказал о роковом нападении

Андрей Волков в больнице Фото: личный архив

Улыбается, машет правой рукой – она в гипсе и зафиксирована сложной конструкцией. Левая рука забинтована и висит безвольно, посиневшие, раздробленные пальцы скрючились и не разгибаются. Ноги тоже обмотаны бинтами. Но главное – живой! Это Андрей Волков - инкассатор. Один из двух сотрудников, которых расстреляли в упор бандиты во время ограбления. Врачи обещают, что когда-нибудь он полностью поправится. Но впереди еще несколько кругов больничного ада. Его жизнь словно поделилась на до и после 30 мая 2020 года. О том, как восстанавливается, и что случилось в тот день, Андрей согласился рассказать "Комсомолке".

Никакого предчувствия

- Не было предчувствия в тот день, ничего не было такого, - вспоминает Андрей. – Помню, увез жену на дачу, с хорошим настроением поехал на работу. А потом…

Бандиты напали на инкассаторов около 8.20 утра. Их бронированная машина стояла возле отделения «Сбербанка» на улице Щорса. Один из сотрудников достал сумку с деньгами. В тот же миг подбежали двое мужчин в темных дождевиках, масках. У одного из них было оружие, он несколько раз выстрелил на поражение. Бил прицельно, по рукам, ведь сотрудники пытались защитить свой груз. Второй подхватил увесистую сумку, с трудом удерживая «добычу» посеменил к подъехавшей за ними «шестерке». Там их ждал третий сообщник. Их истекающие кровью жертвы, лежала на асфальте и не могли пошевелиться.

- Все было быстро, а на самом деле, будто замедленно, - прокручивает события того дня пострадавший инкассатор. - Если честно, не думал ни о семье, ни о себе. «Скорая» потом приехала. Боли не было. Шок травматический. Нас вводили в искусственную кому, чтобы из него вывести.

В это время бандиты мчались прочь. Их план сработал! Добыча - 2 миллиона 320 тысяч рублей. Предстояло только запутать следы. Бросили черную «Жигу» за гаражами, перед этим напичкав ее «уликами». Оперативники нашли в салоне пустую инкассаторскую сумку, окурки сигарет разных марок, следы от обуви, клоки волос. Налетчики же пересели на иномарку. Долго плутали, потом деньги разделили и попрятали.

Фоторобот налетчиков Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске был введен план «Перехват», подняты по тревоге все оперативные службы, подключен угрозыск. Полицейские через СМИ предложили грабителям сдаться. Тишина. Через час всех троих в разных районах города одновременно взяли силовики. Это было 8 июня.

Сразу после нападения прошла информация, что инкассаторы погибли. К счастью, ложная. Пострадавших мужчин (одному 32 года, другому 47 лет) доставили в больницу. Большая кровопотеря и тяжелые ранения рук и ног.

Родился заново

Врачи экстренно прооперировали раненых пациентов и вывели из критического состояния.

Живы, но не здоровы. У Андрея Волкова была раздроблена рука. В конце июля его и другого инкассаторы выписали. Впереди долгий путь восстановления. Чтобы приступить к следующему этапу, нужно было, чтобы раны хорошо зажили. И не только физические – душевные. Мужчинам сложно было психологически находиться так долго в больнице. А дома, как говорится, и стены лечат.

Была сложная травма Фото: Краевая клиническая больница

В октябре Андрея повторно госпитализировали. Чтобы спасти его руку, пришлось пересадить в нее часть кости ноги. Три сложнейшие операции. Первая 7 октября – длилась 14 часов. Вторая 8 октября – 5 часов под наркозом. Третья 22 октября – заняла около трех часов.

- После огнестрельного ранения предплечья образовался дефект локтевой кости и мягких тканей, - рассказал Вадим Кеосьян, заведующий отделением микрохирургии и пластической хирургии Красноярской краевой клинической больницы. - Без локтевой кости рука не будет функциональной. Мы пересадили 12 сантиметров малоберцовой кости с ноги на сосудах с кожно-жировым лоскутом и зафиксировали блокирующей пластиной. Наутро – гематома и тромбоз венозного анастомоза. Вторая операция – шов новой вены. Но беды на этом не закончились – наступил некроз дистальной части кожного лоскута. Как раз той части, которая прикрывала конец металлической пластины.

Врачи вставили пластину Фото: Краевая клиническая больница

Последняя операция проходила уже под местной анестезией: транспозиция (прим. Ред. - пересадка) кожного лоскута с кожной пластикой с плеча. Это самый простой и верный способ для заживления обширных раневых поверхностей.

- Во время третьей операции просто руку обкалывали, - рассказал пациент. – Боли не чувствовал. Я не боялся, мне Вадим Тигранович все объяснил, что будет происходить, и я доверял ему полностью. Сейчас вот хожу, нога не болит, рука болит. Сказали, что одну руку восстановят полностью, вторую поправят.

Его выписали 31 октября. Впереди новые операции по пластике сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев.

- Мы верим в себя и нашего замечательного стойкого пациента, - сказал его лечащий врач, а после добавил: - Функция ноги, с которой взята малоберцовая кость, не пострадала.

К доктору явиться через месяц со снимками. А что с работой?

- Не планирую возвращаться на эту работу, - говорит Андрей Волков. - Трудно. Сама работа интересная, но так случилось… Настрелялся уже. Тот день не забыть ни мне, ни моей семье. Нападавшие всю мою жизнь перечеркнули! Осталась ли обида? А как вы думаете? Нет им прощения, пусть вымаливают. За их судьбой не наблюдаем, неинтересно!

Часть кости взяли из ноги Фото: Краевая клиническая больница

Налетчики (напоминаем, их было трое в возрасте 40, 49 и 57 лет) сейчас находятся под арестом. В отношении участников вооруженной группы к статье было возбуждено уголовное дело «Разбой» (статья 162 УК РФ), а позже добавилось еще одно - «Бандитизм» (статья 209 УК РФ). Следствие по делу продолжается.

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