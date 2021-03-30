Стало известно, за что задержали в Красноярском крае подполковника полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились подробности задержания сегодня днем, 30 марта, подполковника полиции из Ачинска. Несколько часов назад стало известно, что сотрудники Управления ФСБ по краю провели обыски на его рабочем месте и дома. Все собранные материалы были переданы в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следователи завели уголовное дело сразу по трем статьям: «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия», «Пособничество при получении взятки» и «Дача взятки в крупном размере».

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск от пресс-службы регионального следкома, история эта тянется с 2013 года. В тот момент подозреваемый был оперуполномоченным Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции краевого главка (сейчас он - начальник одного из подразделений Управления).

Житель Ачинска узнал, что местный предприниматель якобы незаконно перевел земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель, предназначенных для индивидуального жилого строительства. И начал продавать их гражданам. Ачинец сообщил об этом своему приятелю – подозреваемому, а тот инициировал проверку. Когда владелец участков узнал о проверке, он предложил оперуполномоченному сделку: тот прекращает дальнейшие разбирательства, а взамен получает четыре земельных участка. Решили, что они будут оформлены на тестя подозреваемого.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Вместе с полицейским задержан и посредник. А предприниматель, который 7 лет назад дал взятку, находится в розыске.

В краевой полиции прокомментировали, что в настоящее время подозреваемый отстранен от занимаемой должности. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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