В Красноярске с поличным при получении взятки задержан начальник отдела полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с поличным задержан начальник Первого отдела полиции (Центральный район). Факт задержания подтвердили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). А вышли на него сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки в крупном размере. В феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую. За это он пообещал денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей.

В этой истории фигурирует и посредник, на него также заведено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере» (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). 12 марта 2021 года в момент передачи денежных средств полицейский и посредник были задержаны оперативниками УФСБ.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о том, чтобы начальника полиции поместили под арест. Что касается посредника, он находится под подпиской о невыезде.

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