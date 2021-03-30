В Красноярском крае задержали подполковника полиции, его подозревают в получении крупной взятки

В Красноярском крае задержали подполковника полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске задержан сотрудник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник полиции. Его подозревают в получении крупной взятки. Операцию проводили силовики Управления ФСБ по Красноярскому краю, они уже побывали с обысками в рабочем кабинете и по месту жительства задержанного. Решается вопрос о его помещении под стражу.

Первым о задержании рассказал телеграм-канал «Ачинский набат». В краевой полиции прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что по данному факту была проведена служебная проверка.

Предварительно установлено, что в 2013 году сотрудник УЭБиПК получил от гражданина через посредника взятку в виде земельных участков в Ачинском районе. Взамен он должен был закрыть глаза на то, что гражданин самовольно захватил землю и начал ею распоряжаться. Это было установлено сотрудниками собственной безопасности краевого Главка.

В настоящее время подозреваемый отстранен от занимаемой должности. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

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