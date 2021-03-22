«Обещала устроить на работу дознавателем»: на замначальницу следственного управления МВД Тувы завели уголовное дело

Задержание заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Тыва

Громкое дело в Туве – здесь завели уголовное дело в отношении 41-летней Елены Темировой - заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Тыва. Обвинение по статье «Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере» (до 12-ти лет лишения свободы).

По версии следствия, история началась в октябре 2020 года. Темирова узнала, что местная жительница хочет попасть на работу дознавателем в МВД Тувы. Но такие места достаются не всем – честным путем, нужны служебные заслуги, опыт, знания. Вот и пообещала помочь, используя собственный авторитет, влияние. Одним словом, возможности.

Цена вопроса - 200 000 рублей.

- Она привлекла в качестве посредника свою знакомую, через которую в январе и феврале 2021 года получила денежные 45 000 рублей, - рассказывают в региональном следкоме. - А также перечислила на счет 100 000 рублей соответственно в качестве первой и второй частей ранее оговоренной взятки. В марте обвиняемая лично получила третью, в размере 60 000 рублей (часть взятки получила посредница).

Но о сделке стало известно. К делу подключилась ФСБ. В отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела.

КОММЕНТАРИЙ МВД

- В МВД по Республике Тыва проводится служебная поверка. Выявлен факт получения взятки заместителем начальника Следственного управления МВД России по Республике Тыва. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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