В Якутске завершаются выборы нового мэра Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Якутии выбирают нового градоначальника. Напомним, что Сардана Авксентьева, которую за время ее относительно короткого правления успели окрестить мэром из параллельной вселенной (за целый ряд нестандартных и смелых решений) в январе этого года подала в отставку по собственному желанию.

Выборы проходят три дня, с пятницы по воскресенье. Для того, чтобы максимально большее количество избирателей смогло прийти на участки и сделать свой выбор. Плюс для соблюдения коронавирусных ограничений. Однако, как показывает промежуточная статистика, жители Якутска отнеслись к процессу избрания нового мэра без энтузиазма.

Всего в списки включены 199 561 избирателей. По данным избирательной комиссии на 18 часов 28 марта (третий день) проголосовали 75 085 избирателей – это 37,63%. До закрытия избирательных участков – 2 часа.

Среди кандидатов Евгений Григорьев (он был заместителем Сарданы Авксентьевой и затем и.о. главы города), Савва Михайлов, Виталий Обедин, Аайал Прокопьев, Евгений Рябченко и Иван Комаров. Все – выдвиженцы различных политических партий.

По информации избиркома за первые два дня голосования было подано 38 жалоб. Однако подтвердились только 5 из них. И те – незначительные и не смогут повлиять на подсчет результатов.

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