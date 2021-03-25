Подросток, планировавший взорвать школу в Красноярском крае, отправлен на принудительное лечение

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Минусинский подросток, готовивший теракт в своей школе, отправлен судом на принудительное лечение. Как сообщает Генеральная прокуратура, экспертиза признала парня невменяемым.

24 марта, 1-й Восточный окружной военный суд вынес постановление освободить школьника от уголовной ответственности. Как оказалось, психиатрическая экспертиза обнаружила у школьника расстройство, мешавшее ему адекватно воспринимать реальность. Поэтому, вместо колонии, несостоявшийся террорист поедет в закрытый психиатрический стационар на принудительной лечение.

Напомним, что весной этого года сотрудники ФСБ России задержали 15-летнего школьника из Красноярского края, который собирался убить одноклассников с помощью бомбы. Он изготовил мощную взрывчатку и сделал четыре взрывных устройства. Подросток признал свою вину в ходе следствия. Он проходит сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: "приготовление к теракту", "обучение с целью теракта", "хранение взрывчатых веществ", "незаконное изготовление взрывчатки".

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