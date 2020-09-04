В Красноярской школе готовился теракт. Подросток планировал убить сто человек

Фото: Следственный комитет РФ

«Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <…> 100 хочу убить», — это сообщение подростка, который готовил теракт в школе 1 сентября.

На школьном фото перечеркнутые лица. Фото: ФСБ

Он из Красноярска, один из 11-и задержанных по делу о готовящихся в школе терактах. К счастью, нападение удалось предотвратить. После обыска в квартире стало ясно. Насколько все серьезно – обнаружили самодельную взрывчатку, петарды.

4 шашки, которые нашли сотрудники. Фото: ФСБ

Кроме того. Известно еще об одном участнике группы. Точнее, участнице. Красноярскую ученицу ФСБ выяснила несколько дней назад. По ней уже прошел суд, вынесено решение – отправить на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

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