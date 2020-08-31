«Пришли, обыскали, забрали в психдиспансер»: в Красноярске школьников проверяют на причастность к террористической деятельности

В Красноярске девятерых школьников проверяют на причастность к террористической деятельности. Фото: сети

На минувшей неделе около 5 часов утра в одну из красноярских квартир нагрянули силовики, около десятка человек. Провели обыск, особенно внимательно осматривали комнату 14-летней Кати* (имя несовершеннолетней изменено – прим.ред.) и ее старшей сестры Дарии (она уже выросла и живет отдельно). Компьютер, смартфон, книги, личные дневники, картинки на стенах. Многое забрали с собой для изучения. Затем увезли девочку-подростка в психоневрологический диспансер.

Но каковы причины? Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, школьница была подписчицей в социальных сетях группы, где обсуждался «Колумбайн». Правда, уверяет сестра, было это полгода назад и длилось недолго. «Она только обсуждала это в личке со своей подругой, но ничего противозаконного не планировала. Она вообще вышла из этого сообщества».

Поясним: в 1999 году в США два старшеклассника, 17 и 18 лет совершили вооруженное нападение на школу «Колумбайн», где застрелили 13 человек и ранили 23. После чего покончили с собой. Несмотря на то, что это была страшная трагедия, у нее появились подражатели.

По информации наших источников, вслед за Катей под подозрение попали еще 8 красноярских школьников. У них дома также прошли обыски. Изымали все, что подпадает под категорию «оружие» (пневматическое ружье, мачете, лук со стрелами – кому это принадлежит, школьникам или родителям, будут разбираться). Также забрали компьютеры и гаджеты. Дыма без огня не случилось: найдены переписки, даже рецепт коктейля «Молотова». Одна из девочек хранила у себя фотографии двух подростков из «Колумбайна» и керченского стрелка, который в октябре 2018 года утроил нападение на колледж (погибли 21 человек, пострадали 67).

Обеспокоенные родители добровольно написали заявление, чтобы дети прошли обследование у специалистов психоневрологического диспансера. Ситуация очень серьезная. Кто из школьников присутствовал в запрещенной группе только ради интереса, а кто на самом деле попал под дурное влияние, будут выяснять психологи и сотрудники ФСБ.

Адвокат Кати Владимир Васин считает, что подозрения в отношении его подопечной школьницы туманны и требуют пояснений. Для этого он направил запросы силовикам, требуя конкретики. Считает, что помещать ее в диспансер – мера излишняя, нужно провести тестирование ее психологического состояния, не помещая в спецучреждение. За мысли и тексты судить нельзя, только за действия, считает адвокат. А действий не было.

Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова пояснила, что к ней никто из родителей девяти школьников не обращался, тем не менее, она отслеживает ситуацию. По ее словам, чтобы поместить подростка в медицинское учреждение, должно быть согласие родителей, оно было получено. В любом случае они имеют право обратиться за помощью к адвокатам. И некоторые уже сделали это.

Добавим, что пока никто из правоохранителей не комментирует эту историю. На это есть одно предположение: сейчас разыскиваются те, кто стоит за всем этим. Не беремся утверждать, что подростков направляет кто-то взрослый, повторяем: это предположение.

А что касается возраста ребят и утверждения, что в 14 – 15 лет они еще ничего не могут, не соображают, то позвольте не согласиться. Вот наглядный пример: в апреле этого года в частном доме в Ленинском районе силовики обнаружили самодельную взрывчатку, обрез охотничьего ружья и патроны к нему. Все это принадлежало 14-летнему подростку. Он не стал отпираться и во всем признался, что планировал устроить резню в собственной школе. Готовился к ней с января, вел подробный дневник. Но помешал коронавирус, школьников распустили на внеплановые каникулы...

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