«Зря они жили»: что известно о готовившемся массовом убийстве на 1 сентября в школе Красноярского края

Фото: СК РФ

Ножи, мачете, самодельная взрывчатка, а страшнее того – фотографии класса с перечеркнутыми черным фломастером лицами учеников. И переписка - «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <…> 100 хочу убить». Еще несколько дней назад, когда родственники одной из задержанных ФСБ в Красноярске девушек неожиданно вылили в СМИ шокирующие данные – их ребенка «ни за что» задержали силовики, это выглядело как арест за невинную подписку на сомнительную группу в социальной сети.

Сестра 14-летней девочки Кати* (имя изменено в соответствии с законодательством) рассказала в интернете, как к ним в дом 24 августа в 5 часов утра пришли силовики и провели обыск, изъяли компьютер, смартфон, книги, личные дневники, картинки на стенах. - Да, она была подписана в группе, посвященной терактам в школах. Но это длилось недолго. Она только обсуждала это в личке со своей подругой, но ничего противозаконного не планировала. Она вообще вышла из этого сообщества, - уверяла старшая сестра школьницы.

На школьном фото перечеркнутые лица. Фото: ФСБ

Но ситуация стала разворачиваться стремительно – психиатрическая экспертиза показала, что девочка нездорова. На этой неделе ее через суд отправили на принудительное лечение. А в пятницу 4 сентября ФС официально сообщила об аресте 13 человек, которые готовили теракты в школах. Они из разных регионов, как минимум двое – из Красноярского края. Это та самая девушка и парень, который признавался в переписке с другом, что «убьет 100 человек». И одной перепиской дело не ограничилось – по аккуратно переписанной из интернета инструкции уже была собрана взрывчатка. Ее на полном серьезе готовились пустить в ход.

- Федеральная службы безопасности, - на видеокадрах, распространенных силовиками показано, как арестовывают подозреваемых кладут на пол и начинают обыск.

4 шашки, которые нашли сотрудники. Фото: ФСБ

- Теоретичеки вещество должно сдетонировать – комментируют силовики найденную взрывчатку. – С поражающими элементами. То есть, это будет не просто взрыв...

Переписка в найденном телефоне шокирует:

Фото: ФСБ

- Уже 4 бомбы собрал

- Из чего ты мог их собрать

- В инете много инфы...

- Для чего тебе?

Фото: ФСБ

- С 31 на 1 заначую (орфография сохранена, - прим. Ред) у бабушки. – Пойду на линейку и там бомбану тварей. 100 человек хочу убить. Зря они жили.

- Что это за гильзы? – первый допрос прямо в квартире.\- На балконе лежали...

Переписка школьника. Фото: ФСБ

И голос женщины за кадром, видимо, бабушки:

- Че вы натворили-то?!...

Фото: ФСБ

ОФИЦИАЛЬНО

СК по красноярскому краю, Ольга Шаманская:

- Следственными органами по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Фото: ФСБ

По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время подросток задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством.

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