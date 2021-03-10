Агафья Лыкова справляет новоселье

Новая изба Агафьи Лыковой. Фото: медиагруппа «Юг Сибири»

Сегодня отшельница въехала в новый дом, построенный при поддержке мецената и общественного деятеля Олега Дерипаски.

Строительство дома началось в декабре 2020 года. Агафья сама попросила сибирского промышленника о помощи. В связи с труднодоступностью территории участка «Заимки Лыковых», дом строился поэтапно. Чтобы сократить сроки строительства, деревянный дом собрали в Абакане, бревна пронумеровали и разобрали для доставки в труднодоступную местность - на заимку к Лыковой.

Уже известны и подробности таежной стройки. Самым сложным этапом при строительстве дома была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 км от жилья Агафьи. Далее стройматериал везли уже на аэролодках. Всего потребовалось около 18 таких рейсов, так как один плот вмещает только полторы тонны.

История удивительная. Она о добре, помощи и удивительной женщине, много лет одиноко живущей в глухой тайге в верховьях Абакана.

О своей проблеме с ветхим домом и о том, что она замерзает, 76-летняя Агафья рассказала в письме Олегу Дерипаске осенью прошлого года. Тогда вместе с продуктами и разными нужными в быту вещами ей привезли новую печку. Старая почти не грела и сильно дымила, спать было невозможно. Решение - временное, пока строили избу. «Комсомолка» рассказывала эту историю в ноябре 2020 года.

Напомним, о том, что просьбу Агафьи о новой избе Олег Дерипаска принял рассказал на встрече с главой Русской Православной Старообрядческой Церкви Митрополитом Московским и всея Руси Корнилием директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. На территории заповедника и находится заимка Лыковых.

Митрополит Корнилий благословил Олега Владимировича и пожелал ему крепкого здоровья. И вот, всего через несколько месяцев, изба готова и сегодня ее лично освятил митрополит Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал Олег Дерипаска по просьбе Агафьи Карповны.

Справка «КП»

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.