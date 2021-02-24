Причину экстренной посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края назвали в СК на транспорте. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Причину экстренной посадки пассажирского вертолета МИ-8Т на севере Красноярского края назвало Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России. Цитируем: «24 февраля 2021 года в 10 часов 55 минут местного времени вертолет МИ-8 авиакомпании «Норильск-Авиа», следовавший по маршруту Дудинка – Усть-Авам – Волочанка, совершил посадку в 28 километрах от города Дудинке Красноярского края на подобранную с воздуха площадку, в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора».

Напомним, что на борту находились 19 человек: 16 пассажиров, в том числе дети, и 3 члена экипажа. Для посадки выбрали ровную площадку возле озера Дуромой. Все прошло успешно, никто не пострадал. Вскоре на место прибыли два вертолета, один из которых от авиакомпании «Норильск Авиа» забрал пассажиров.

Представитель авиакомпании Ольга Гиро:

- На данный момент все пассажиры рейса уже доставлены в свой населенный пункт. Никто не пострадал, но нужно было максимально быстро добраться до места инцидента, чтобы сократить время пребывания там людей. Все пассажиры, члены экипажа, оперативно были эвакуированы. Специальная комиссия сейчас разбирается в причинах инцидента, была ли поломка у вертолета, или просто сработал сигнал о неисправности.

По данному факту Красноярский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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