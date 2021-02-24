Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет авикомпании «Норильск Авиа» совершил экстренную посадку на Таймыре Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На севере Красноярского края совершил вынужденную посадку вертолет авиакомпании «НорильскАвиа» Ми-8. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры это произошло сегодня, 24 февраля, приблизительно в 10 часов 45 минут по местному времени. На борту находились 19 человек – это 16 пассажиров и 3 члена экипажа. И плюс еще около 500 килограммов груза.

Предварительно известно, что вертолет выполнял рейс Дудинка – Усть-Авам. Расстояние по прямой – почти 320 километров. Воздушное судно должно было выполнить полет по нефтепроводу, сообщает региональный координационный центр поиска и спасения. Пролетев примерно 28 километров, командир воздушного судна сообщил о технических неисправностях и принял решение не возвращаться, а посадить вертолет на месте.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Зимой тундра это позволяет – снег относительно неглубокий. Приземлились благополучно в районе озера Дуромой. Никто не пострадал.

- В результате произошедшего никто не пострадал, обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Норильской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - прокомментировали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Добавим, что в самое короткое время на место был направлен другой вертолет, который и забрал пассажиров. В зимнее время вертолет – единственный транспорт для многих жителей Таймыра, который соединяет столицу региона Дудинку с поселками на реке Хатанге, на побережье Енисея.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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