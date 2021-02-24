Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

24 февраля 2021 года вертолет Ми-8 выполнял рейс Дудинка – Усть-Авам (расстояние примерно 320 километров). Пролетев примерно 28 километров, командир воздушного судна сообщил о технических неисправностях и принял решение посадить вертолет. «Комсомольской правде» удалось получить комментарий авиакомпании «Норильск Авиа», которой принадлежит вертолет.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Представитель «Норильск Авиа» Ольга Гиро:

- На данный момент все пассажиры рейса уже доставлены в свой населенный пункт, - рассказала Ольга Гиро. – Все сработали оперативно. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал, но нужно было максимально быстро добраться до места инцидента, чтобы сократить время пребывания людей там (в Норильске сегодня около -30, - прим. Ред). Все пассажиры, члены экипажа, оперативно были эвакуированы. Специальная комиссия сейчас разбирается в причинах инцидента, была ли поломка у вертолета, или просто сработал сигнал о неисправности – такое тоже часто бывает (какой именно, пока сказать не могу, мы это уточняем). В любом случае, экипаж принял решение о посадке во избежание возможных последствий, резервный борт авиакомпании был отправлен на помощь сразу же, как диспетчеры получили сигнал – все было сделано, как предписывает регламент.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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