На помощь пассажирам экстренно севшего под Норильском вертолета отправили два Ми-8

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На месте аварийной посадки Ми-8 на севере Красноярского края продолжают работать специалисты – выясняются причины неполадки (если таковая была, или это просто ложно сработавший сигнал оповещения). Напомним, вынужденную посадку совершил вертолет авиакомпании «НорильскАвиа». На борту находились 19 человек – это 16 пассажиров и 3 члена экипажа. И плюс еще около 500 килограммов груза.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Диспетчер в региональном координационном центре поиска и спасания рассказал «Комсомольской правде», что людям уже оказана помощь:

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

- Среди пассажиров были три женщины, трое детей. На помощь вылетел два Ми-8: один из Норильска, другой из Дудинки, оба произвели благополучную посадку рядом с аварийно севшим бортом. Забрали пассажиров, всех эвакуировали. В 12.35 по местному времени один борт развез по маршруту людей, кто куда направлялся, второй вернулся на дежурство в Норильск.

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24 февраля 2021 года вертолет Ми-8 выполнял рейс Дудинка – Усть-Авам (расстояние примерно 320 километров). Пролетев примерно 28 километров, командир воздушного судна сообщил о технических неисправностях и принял решение посадить вертолет. «Комсомольской правде» удалось получить комментарий авиакомпании «Норильск Авиа», которой принадлежит вертолет. (подробнее)

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

На борту находились 19 человек – это 16 пассажиров и 3 члена экипажа. И плюс еще около 500 килограммов груза. (подробности)