«Они меня уговорили»: участие в секретной спецоперации обошлось жительнице Зеленогорска в 4,5 миллиона рублей

Участие в секретной спецоперации обошлось жительнице Зеленогорска в 4,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

«Алё, мадам, это ограбление, гоните ваши денежки»... Примерно так сто лет назад грабители обчищали женщин в темной подворотне. Сегодня уже и век другой, и способы отъема денег у населения изменились. Уголовники, так сказать, перешли в иную, бесконтактную плоскость. Ловко расставляют сети прямо по телефону и ловят в них доверчивых людей. Одной из таких жертв несколько дней назад стала 54-летняя жительница Зеленогорска.

Как-то вечером женщине позвонили. Приятный такой голос представился: сотрудница службы безопасности банка. Что она там говорила, потерпевшая не помнит дословно. Но смысл был такой:

- Она сказала, что мошенники взломали мой личный кабинет, узнали мои персональные данные. Предложила мне открыть мой мобильный банк и убедиться в этом. Я не смогла открыть. И поэтому поверила, что мои банковские счета взломаны.

Представьте себе состояние женщины, тут до инфаркта недалеко. Следом она выслушивает еще несколько «сотрудников» финансовой организации, которые все, как один, мечтают спасти ее деньги. Для этого ей нужно всего-то пойти к ближайшему банкомату, снять со счетов наличность и тут же перевести на «запасной» счет.

Ночь на дворе, женщина идет искать в городе доступный банкомат. Нашла. Сняла 305 тысяч рублей (ну почему же внутренний голос в тот момент ей не подсказал: «клади их в карман и бегом домой»). Но нет же, она делает все, что ей велят – отправляет их на продиктованные счета.

На следующий день аферисты вновь позвонили зеленогорке и предупредили о том, что она участвует в специальной операции по разоблачению мошенников. На ее телефон якобы установлена прослушка. Но обращаться никуда нельзя, ведь в банке могут быть мошенники, которые внедрились под видом сотрудников.

Итого целых пять дней женщина общалась с ними по телефону и свято верила в то, что помогает спецслужбам. А те еще больше запугивали: «на ваше имя оформлен крупный кредит». В результате она сама сходила в несколько банков, сама взяла кредиты и сама же, своими руками, перевела все деньги аферистам. Итого она потеряла более 4,5 миллиона рублей.

- Где-то что-то интуитивно, издалека, я чувствовала: происходит что-то не так. Но они ведь уговорили меня, - женщина сейчас и сама не понимает, как могла им поверить.

Сотрудники полиции приняли у потерпевшей заявление. Заведено уголовное дело, мошенников будут искать и наверняка найдут. Но только шансов, что они вот так выложат назад 4,5 миллиона, ничтожны – они наверняка уже принялись их тратить.

Как уберечься? Все очень просто: менеджер банк может позвонить вам только в одном случае – предложить вам кредит. И никогда служба безопасности не занимается обзвонами. Появились вопросы или сомнения? Наберите телефон горячей линии, который указан на вашей банковской карте. Или придите сами в отделение банка.

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