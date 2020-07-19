Интернет-мошенники обманули на элитной одежде депутата ЗС Красноярского края

19 Июль 2020 2020-07-19T15:36:41+03:00

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Депутат Заксобрания края Вера Оськина попалась на удочку мошенников. Она решила заказать себе на одном из сайтов элитной одежды парочку платьев с хорошими скидками - вполне понятное женское желание. К тому же, несколько лет назад у женщины уже был опыт подобных покупок и, надо сказать, вполне успешный. А тут - самоизоляция, лето жаркое. Вот и захотелось чего-то новенького.

- Решила заказать на лето два платья в пол, одно моего любимого оливкового цвета, другое белое, льняное... Со мной практически тут же созвонились, все оформили, сказали, что посылка будет идти около 10-ти дней, - раасказывает депутат. - Я стала ждать... Сегодня утром позвонили и сказали, что посылка пришла в почтовое отделение... Я с нетерпением пошла на почту, получила бандероль, при получении ещё удивилась, почему пакетик такой маленький, худосочный... Льняное платье в пол, да ещё одно, да на меня, ну не может быть, что-то не то...

Дома оказалось, что в пакете пара платьев, но... на девочку-подростка лет 14. Депутат решила позвонить в сервис - ну, мало ли, перепутали посылки. Оказалось, телефон, по которому с ней связывались, работает только на исходящие вызовы. То есть перезвонить в ответ нельзя. Вероятнее всего, женщина стала жертвой обычных мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU