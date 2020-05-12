В Красноярске мошенники от имени правительства края собирают деньги на медицинское оборудование

12 Май 2020 2020-05-12T17:49:25+03:00

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Красноярские предприниматели стали получать письма на бумаге с гербом края и подписью двух высокопоставленных чиновников – зампредседателя правительства края Сергея Верещагина и министра здравоохранения Бориса Немика. Письма именные: к руководителям компаний – по имени-отчеству, с приставкой «уважаемый».

Затем в двух словах говорится о том, какие непредвиденные расходы несет бюджет региона в связи с коронавирусом, а медицинское оборудование покупать надо. И, наконец, суть дела: пожертвуйте на покупку оборудования и обустройство палат неотложной помощи несколько сотен тысяч рублей.

Ниже – номер счета и реквизиты банка. А занимается покупкой якобы компания «Южный Регион» по поручению правительства. И даже оттиски штампов имеются для пущей достоверности. Кроме писем, руководители предприятий получают еще и телефонные звонки.

В пресс-службе губернатора края официально сообщают: подобные письма и звонки – дело рук мошенников. Никаких средств на сбор медицинского оборудования не ведется. Нужно быть бдительным и не поддаваться на обман. А если это уже произошло, нужно немедленно сообщить в полицию.

Образец фальшивого письма. Фото: пресс-служба правительства края

ИСТОЧНИК KP.RU