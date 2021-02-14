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Происшествия

Громкое дело о нападении на инкассаторов в Красноярске направлено в суд

Трем обвиняемым по статьям «Разбой» и «Бандитизм» грозит до 15 лет лишения свободы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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