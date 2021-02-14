Громкое дело о нападении на инкассаторов в Красноярске направлено в суд

Расследование громкого дела о нападении на инкассаторов в Красноярске, которое произошло 30 мая 2020 года, наконец завершено. Нужно отдать должное оперативникам – они вычислили подозреваемых за неделю и уже 8 июня взяли всех троих, одновременно в разных частях города.- В рамках расследования уголовных дел следователями проведено 13 обысков, допрошено более 50 свидетелей и очевидцев, назначено 65 различных экспертиз. В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в Красноярский краевой суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Свое нападение на инкассаторов трое жителей Красноярска задумали еще в 2017 году. До этого никто из них не был судим. Вполне себе благополучные граждане, один даже вел бизнес. Однако решили заработать «по легкому». Приобрели оружие, выезжали за город в безлюдные места и тренировали навыки в стрельбе. Потом составляли план и выверяли, как им казалось, все до миллиметра.В день нападения криминальная компания на стареньких «Жигулях» сначала петляла по улицам правобережья, вокруг выбранного ими отделения банка. Затем подъехали туда и подкараулили машину инкассаторов. Когда из нее вышли два сотрудника с мешком (возле самого крыльца), двое нападавших выбежали из укрытия и в упор расстреляли их (позже они уверяли – стреляли не на поражение, а только по рукам).Выхватив добычу, грабители помчались в сторону, где на «Жигулях» их поджидал организатор. Вскоре машину они бросили в тихом дворе, пересели на иномарку и скрылись. Чтобы замести следы, даже набросали в салоне волосы, которые специально насобирали в парикмахерских.А когда стали делить добычу, то наверняка разочаровались: в банкоматовских кассетах для банкомата в общей сложности было 2,3 миллиона рублей. На какой куш они рассчитывали, неизвестно, но явно не на такой. Операция по захвату была спланирована четно: одномоментно, в разных концах города, чтобы преступники не могли опомниться и предупредить друг друга. А они, судя по их поведению, находились в полной уверенности, что их не найдут.Две статьи инкриминируют трем красноярским налетчикам: грабеж и бандитизм. Им грозит до 15 лет лишения свободы в колонии со строгим или особым режимом.Добавим, что раненые ими инкассаторы выжили, перенесли по несколько сложнейших операций, медикам удалось спасти им руки. Впереди еще долгое лечение и реабилитация. На суде они дадут свои показания.Всю информацию по теме «Нападение на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года» читайте здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Три года оттачивали навыки стрельбы»: в МВД РФ рассказали шокирующие подробности о нападении на инкассаторов в КрасноярскеКрепко сбитые, рисковые, готовые стрелять на поражение. За доли секунд изрешетили дробью двух человек – ради добычи в 2 320 000 рублей. И при этом раньше не имели проблем с законом, по крайней мере, не судимы. 8 июня в Красноярске взяли подозреваемых в нападении на инкассаторов. Это мужчины 1961, 1971 и 1980 года рождения. Их скрутили практически одновременно – в трех разных районах города. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР организовали целую спецоперацию (подробнее).Полиция отследила передвижение по улицам Красноярска преступников, напавших на инкассаторовПолиция отследила передвижение преступников, напавших на инкассаторов. Напомним, утром 30, в субботу, инкассаторская машина подъехала к отделению Сбербанка на улице Щорса. Когда два инкассатора вышли из нее, к ним подбежали неизвестные в масках. Один сделал очередь из автомата, прицельно стрелял по рукам. Второй выхватывал мешок с деньгами. После этого они добежали до черной машины, ждавшей их неподалеку, и уехали в неизвестном направлении. Затем «шестерку» бросили и пересели на более надежный внедорожник (подробнее).«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное делоНа мокром асфальте расплылись лужи крови, рядом гильзы… Сегодня, 30 мая, на улице Щорса в Красноярске расстреляли двух инкассаторов, возбуждено уголовное дело по статье Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (подробности).