На севере Красноярского края вертолет столкнулся со зданием аэровокзала. Фото: соцсети

На севере Красноярского края произошла авария с участием пассажирского вертолета. Из того, что известно на этот час, все случилось прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома поселка Богучаны. По словам очевидцев, вертолет МИ-8 авиакомпании «Ельцовка» с бортовым номером RA-22833 готовился к взлету, стал разворачиваться и зацепил здание аэровокзала лопастями рулевого винта, расположенного на хвостовой части.

Предварительно в результате инцидента никто не пострадал, однако вертолет пострадал серьезно. В краевом МЧС информацию подтвердили со ссылкой на Красноярское региональное управление воздушного транспорта. Однако детальных подробностей пока нет. Свою проверку должны начать транспортная прокуратура и следком на транспорте, чтобы установить причины аварии и привлечь виновных к ответственности. Это могли быть погодные условия, состояние взлетно-посадочной полосы или ошибка пилота.

Повреждена хвостовая часть вертолета. Фото: соцсети

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