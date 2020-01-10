Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края

ЧП на севере Красноярского края: аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Как передают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось на Таймыре, в районе поселка Хатанга.

- 10 января в 12.40 (08.40 по московскому времени) поступила информация об аварийной посадке вертолета Ми-8 в 206 километрах северо-восточнее Хатанги, - поясняют спасатели. - По предварительный информации, пострадавших и погибших нет. На борту находилось 17 человек, в том числе 3 члена экипажа. На место происшествия вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и членов экипажа. На борту находятся спасатели, медики. Всего привлечено 13 человек и 2 спецмашины.

На данный момент точную причину посадки Ми-8 не называют.

- Это не жесткая посадка, вертолет просто приземлился, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей Шопин, начальник Управления по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. – На борту все живы-здоровы. Причина пока не известна.

КОММЕНТАРИЙ

Бывший директор компании «КрасАвиа» Николай Фатьянов:

- Я не знаю обстоятельств этого конкретно происшествия. У Ми-8 – два двигателя, отказал ли один, или два, неизвестно, может быть, вообще другие причины этой экстренной посадки, но в любом случае, пилот - молодчина. Полеты на Ми-8 требуют большого мастерства, тем более – в условиях севера. Как ни отрабатывай нештатные ситуации на земле, в небе каждый раз приходится принимать индивидуальные решения, шаблонов нет. Что-то может произойти на взлете, в полете, при посадке, при хорошей погоде, при плохой, - это всегда индивидуально. Пилот должен принять единственно верное решение, как действовать, а времени у него для этого практически нет. Так что заслуга пилота в том, что цела машина, а главное – целы все люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полный вертолет детей»: на севере Красноярского края аварийно сел МИ-8, перевозивший малышей с каникул

На борту дети разных возрастов. Все они, по словам специалистов, живы-здоровы, хотя точная причина посадки пока неясна. (Подробности)

Хронология катастроф с вертолетами Ми-8 в Красноярском крае

При крушении вертолета Ми-8 авиакомпании «Турухан» в Красноярском крае погибли 10 человек. Из них трое – пилоты, остальные – вахтовики, которые направлялись на нефтеперекачивающую станцию. Еще 15 человек сейчас находятся в больнице. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета. Обломки вертолета поисково-спасательные группы обнаружили на левом берегу реки Енисей в двух километрах от аэропорта Игарки. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи и эксперты: им предстоит оценить действия экипажа, а также техническое состояние борта. Отметим, что Ми-8 - один из самых популярных вертолетов, его эксплуатируют примерно в 40 странах. Судно считается верхом надежности, ломается очень редко. Крушение Ми-8 происходит, как правило, по трем причинам: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия или в результате неграмотной эксплуатации (подробности).

Версия эксперта: с Ми-8 разное случалось, чаще всего в этом виноват человеческий фактор

Что могло случиться с вертолетом Ми-8, который разбился в двух километрах от аэропорта Игарки, сейчас выясняет специальная комиссия. Следственная группа Западно-Сибирского СУТ СК России уже прибыла к месту крушения вертолета Ми-8. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета следователи приступили к осмотру места крушения (подробности).

Заслуженный пилот России о крушении Ми-8 под Игаркой: «Вертолет надежный… если правильно эксплуатировать»

Как сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной крушения могли стать плохие метеоусловия либо техническая неисправность воздушного судна. Впрочем, в Росавиации утверждают, что погода была летной: перед авиакатастрофой из Игарки успешно вылетели три вертолета. Вадим Базыкин, летчик-испытатель, вертолетчик, заслуженный пилот России, рассказал, что могло стать причиной авиакатастрофы в Туруханском районе (подробности).