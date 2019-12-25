2019-12-25T12:50:17+03:00
Происшествия

Все искорежено, лопасти переломаны. После крушения вертолета в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Если бы он успел подняться выше, жертв было бы не избежать, считает эксперт «Комсомолки» [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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После крушения вертолета в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.После крушения вертолета в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Спасатели опубликовали первые фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. На них – жуткая картина: изуродованная кабина, переломанные лопасти.

- Если бы вертолет поднялся метров на 5-10, жертв было бы не избежать, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, об авиапроисшествии стало известно в среду, 25 декабря, в 12.45. Вертолет Ми-8 компании «Красавиа», который отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, произвел жесткую посадку.

Аэропорт Байкита, где все случилось. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Аэропорт Байкита, где все случилось. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- На борту было 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. – Уже установлено, что при взлете вертолет попал в снежный вихрь, поэтому совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Розлива нефтепродуктов и возгорания нет. На месте работает оперативная группа Эвенкийского гарнизона. Всего привлечено 40 человек, 6 спецмашин, из них от МЧС России 17 человек, одна единица техники.

Напомним, погибших при ЧП нет. Сначала сообщалось, что пострадали трое, затем количество увеличилось.

- Пострадали шесть человек: четверо осматриваются, двое оперируются, - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения края. – Предварительно, у людей травмы средней степени тяжести: переломы, ушибы.

К счастью, жертв удалось избежать. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

К счастью, жертв удалось избежать. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным источника «Комсомольской правды» - Красноярск, последствия могли быть гораздо более тяжелыми.

- Вообще для вертолетов погода в Байките была хорошая: морозец минус 20 с чем-то, небольшой ветер. Там нормальный еще советский аэропорт, с неплохой полосой. К тому же северные летчики – асы своего дела. Насколько я знаю, на борту были вахтовики. Между Байкитом и Куюмбинским месторождением вертолеты курсируют на постоянной основе. Особенно много людей перевахтовываются перед Новым годом. Летают каждый день, пока светло.

И тут есть такой момент: при определенной ситуации обратный поток воздуха от лопастей может создать снежный вихрь. И на какой-то момент вертолет теряет устойчивость. В нашем случае – его отнесло в бок, в сугроб, он рухнул. То, что никто не погиб, означает, что вертолет упал совсем с небольшой высоты.

После крушения вертолета в Эвенкии возбуждено уголовное дело – по признакам статьи «Нарушение эксплуатации воздушного судна», рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте. Также проверку начала транспортная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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