Попал в снежный вихрь. Завалившийся на бок вертолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

ЧП на севере Красноярского края: вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил жесткую посадку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось в среду, 25 декабря в эвенкийском селе Байкит.

«Комсомольской правде» - Красноярск стали известны некоторые подробности авиационного происшествия.

- Вертолет только взлетел, и в этот момент произошла неполадка, - передает собственный источник. - Он совершил жесткую посадку, на борту были 21 пассажир и 3 члена экипажа. Возможно, причиной стали погодные условия, но это очень предварительная, и неподтвержденная пока информация.

Известно о трех пострадавших. На месте работают спасатели (15 человек) и 5 единиц необходимой техники. Предварительно, на борту Ми-8 были рабочие-вахтовики.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- В 12.45 поступила информация о вынужденной посадке вертолета Ми-8 (с опрокидыванием на бок) районе населенного пункта Байкит, на борту находился 21 человек, 3 члена экипажа, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. -

При уточнении информации установлено, что при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. По предварительной информации пострадало 3 человека (средняя степень тяжести). Всего привлечено 15 человек, 5 ед. техники, из них от МЧС 3 человека, 1 ед. техники.

Аэропорт Байкита. Фото: сайт Байкита.

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