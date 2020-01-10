«Полный вертолет детей»: на Таймыре аварийно сел МИ-8, перевозивший малышей с каникул

На севере Красноярского края экстренно приземлился вертолет МИ-8, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Произошло все в 12.40 по местному времени, в 206 километрах от Хатанги. Сухие факты от спасателей: на борту находилось 17 человек, в том числе 3 члена экипажа. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации Хатанги, все пассажиры рейса – дети. Вертолет следовал в Хатангу из поселения Сандаска.

- Ребятишек везли с каникул, - сообщила «Комсомольской правде» - Красноярск Анна Бетту, исполняющая обязанности главы села Хатанга. – Все они – воспитанники школы-интерната, на каникулы ездят к родителям домой, а в школе – живут и учатся. Это распространенная практика для севера.

На борту дети разных возрастов - и пятиклашки, и одиннадцатиклассники. Все они, по словам специалистов, живы-здоровы, хотя точная причина посадки пока неясна.

- -Это не жесткая посадка, вертолет просто приземлился, - рассказал Андрей Шопин, начальник Управления по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. – На борту все целы. Причина пока не известна.

Медики Хатанги готовы принять всех, кто был на вертолете Ми-8, следовавшем рейсом из Сандаска.

- Нам не сообщили, что на борту дети. Нам сказали: быть готовыми оказать помощь 17 людям, - сообщила «Комсомольской правде» - Красноярск главврач КГБУ «Таймырская районная больница №1» Жанна Царакова. – Принять можем всех. На сколько я знаю, пострадавших нет, но на всякий случай подготовлены две бригады «скорой», два хирурга, два педиатра, реаниматологи, операционная готова. Укомплектованы мы достаточно, и помощь при необходимости окажем.

Известно, что на место ЧП вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации ребятишек и членов экипажа. На борту находятся спасатели, медики. Кроме того, авикомпания «КрасАвиа», которой и принадлежит вертолет, перевозивший детей, также направила на место происшествия резервный борт.

Учителя в школе-интернате, где учатся дети, говорят одно: «Слава Богу, все живые».

- По ведру «валерьянки» уже выпили - что вы думаете. Испереживались тут все, - говорит Елена Васильева, директор Хатангской средней школы-интерната. - Ребятишки же нам свои, родные. Мы их в сентябре забираем, зимой - на каникулы и потом только летом опять к родителям отпускаем... Слава Богу, что пилот попался - настоящий ас, Константин Большаков. Они ведь только вылетели. В 36 километрах он, видимо, почувствовал, что с вертолетом что-то не так. И сел на одной из точек (пилоты на Севере часто при полетах присматривают площадки для возможной посадки - прим.Ред.). Дай Бог здоровья ему. Дети все целы, даже замерзнуть не успели, летят уже к нам.

КОММЕНТАРИЙ

Бывший директор компании «КрасАвиа» Николай Фатьянов:

- Я не знаю обстоятельств этого конкретно происшествия. У Ми-8 – два двигателя, отказал ли один, или два, неизвестно, может быть, вообще другие причины этой экстренной посадки, но в любом случае, пилот - молодчина. Полеты на Ми-8 требуют большого мастерства, тем более – в условиях севера. Как ни отрабатывай нештатные ситуации на земле, в небе каждый раз приходится принимать индивидуальные решения, шаблонов нет. Что-то может произойти на взлете, в полете, при посадке, при хорошей погоде, при плохой, - это всегда индивидуально. Пилот должен принять единственно верное решение, как действовать, а времени у него для этого практически нет. Так что заслуга пилота в том, что цела машина, а главное – целы все люди.

Елена Дмитриева, заведующий телеканалом «Хатанга», жена вертолетчика:

- У меня муж – вертолетчик, так что как никто другой знаю, что такое полеты в условиях севера. Техника старая, к сожалению, оказывает часто, в полете может случиться все, что угодно, отказ двигателя – час тое явление... Я сама однажды летела на Ми-8, и у нас начало подтекать топливо, прямо в салон. Пилот посадил машину в тундре, экипаж что-то примотал-замотал, и поднялись в воздух, это всегда риск. При аварийной посадке приходится ждать техников, инженеров, иногда по нескольку часов – ведь это надо снарядить и отправить второй экипаж, а расстояния у нас огромные. В Хатанге, например, базируется три вертолета, это плановые рейсы по поселкам, или экстренные вызовы. Если экстренный вызов, скажем, кому-то нужна срочная медицинская помощь, вертолет поднимают в воздух, невзирая ни на что, в том числе, и на любую практически погоду, хоть днем, хоть ночью.

Представьте, у нас болотистая местность. Летом, когда вертолет поднимается в воздух, он раскачивается, чтобы освободить колеса, не дай бог, одно застрянет, возникнет крен, может хвост обрубить, и такое бывало. Зимой свои сложности снежные вихри, температура, техника перемерзает.

А ремонтировать машины приходится... на улице. Представьте, в каких условиях. Почему? Раньше у нас было два теплых ангара. Но они сгорели, один за другим, в 2010 году. С тех пор их не восстановили – у властей нет денег. Так и летают. Конечно, пилотируют асы, у них более 12 000 часов налета, хотя и молодые приходят в авиацию, конечно, тоже. Полярные летчики – особая каста, они очень строго ко всему относятся.

То, что в данном случае посадили аварийный вертолет, уцелела машина, никто не пострадал, уверена, пилот ювелирно выполнил посадку. Тут трудно, как говорится, его заслуги преувеличить. Настоящий ас.

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