«Иди отсюдова»: в Красноярске кондуктор пинками выгнала из автобуса пассажирку без маски

В Красноярске кондуктор выпнула пассажирку из автобуса из-за маски. Стоп-кадр видео

- Иди отсюдова... да иди ты, дура... смотрите, что она делает...

В Красноярске произошел очередной инцидент из-за маски, его очевидцами стали пассажиры автобуса 88-го маршрута. А один из них даже снял видео, которое разлетелось по соцсетям и мессенджерам.

Сразу скажем, начала конфликта между кондуктором автобуса и пожилой пассажиркой на видео нет. Что там было «до», неизвестно, но развязка возмутительная. Молодая девушка пытается выгнать из салона пожилую женщину. Толкает ее, а потом несколько раз пинает вслед. Пенсионерка не сдается, врывается на подножку, хватает кондуктора за капюшон, отрывает меховую оторочку и убегает прочь. После этого водитель закрывает двери.

Пожилая пассажирка без маски, видимо, убежденная антимасочница – это и стало причиной конфликта. Но ведь и кондуктор сама нарушитель – ее маска находится на шее. А каких мерах безопасности можно говорить в таком случае? Подписчики паблика «ЧП Красноярск», опубликовавшего это видео, отреагировали: «Одна не хочет надеть маску, вторая не хочет из-за первой налететь на нехилый штраф. Только вот на кондукторе маски нет, на шее, а это тоже грубейшее нарушение. Благодаря видео и кондуктора, и владельца маршрута можно поставить в интересную позицию, что, надеюсь, и произойдет».

В департаменте городского транспорта прокомментировали, что разбираются в ситуации. Для начала нужно уточнить, действительно ли это 88-й маршрут. Сам перевозчик об этом знает и намерен проверить камеры в салонах своих автобусов.

Также инцидентом заинтересовалась и полиция города. Нужно время, чтобы найти участников конфликта.

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