«Вы чооо делаете?!»: в Красноярске отказавшегося надеть маску покупателя скрутили и в наручниках доставили в полицию

- Вы чо делаете?! Вы чо делаете?!

История из серии «вот так сходил за хлебушком» стала хитом соцсетей. В Красноярске ввели некоторые послабления в связи с пандемией, режима самоизоляции уже как таковой нет, зато действует жесткий масочный.

В магазинах без масок не обслуживают, причем, надо сказать, категорически. Оно и понято - предпринимателям за нарушение Указа губернатора о масочном режиме грозят аховые штрафы, проверки приходят одна за другой, не только в супермаркетах, а даже и в продуктовых ларьках. Соответственно, продавцам и кассирам начальство тоже поставило условие: нарушимте – платить будете из собственной зарплаты.

И если одни покупатели относятся к вынужденной ситуации с пониманием, другие не могут перебороть чувство протеста. Как покупатель в «Ленте»: маску надел, но оставил открытым нос. Продавец оказалась принципиальной. Начались препирательства, ситуация накалилась, охрана вызвала Росгвардию. Короткий разговор «Покажите мне, где это написано? Вы же на что-то ссылаетесь? Я в маске!» и «Органы дыхания закройте!» закончился воплем покупателя «вы чоооо!», - в считанные секунды он оказался в наручниках и на коленях, а видео вскоре – в интернете.

В «Росгвардии» уже прокомментировали – задержание считают правомерным, а покупатель «вел себя неадекватно».

Видео: сетевой ресурс СТРЕЛКА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785224" frameborder="0"></iframe> Покупателя без маски задержали в магазине Лента в Красноярске.

В комментариях же в основном пишут – и тех и других понять можно, нервы у всех уже просто ни к черту. Парень мог, как говорится, и не «нарываться», в конце концов, просто уйти, полицейские – проявить чуть больше выдержки. Это просто времена сейчас такие, сами по себе неадекватные. Вот правда, вспомнишь потом, и не поверишь.