2020-06-16T15:17:24+03:00
Происшествия

«Вы чооо делаете?!»: в Красноярске отказавшегося надеть маску покупателя скрутили и в наручниках доставили в полицию

Видео задержания попало в социальные сети [видео]
Ася ЖУКОВА
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На покупателя надели наручники прямо в магазине. Стоп-кадр: сетевой канал "Стрелка"На покупателя надели наручники прямо в магазине. Стоп-кадр: сетевой канал "Стрелка"
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- Вы чо делаете?! Вы чо делаете?!

История из серии «вот так сходил за хлебушком» стала хитом соцсетей. В Красноярске ввели некоторые послабления в связи с пандемией, режима самоизоляции уже как таковой нет, зато действует жесткий масочный.

В магазинах без масок не обслуживают, причем, надо сказать, категорически. Оно и понято - предпринимателям за нарушение Указа губернатора о масочном режиме грозят аховые штрафы, проверки приходят одна за другой, не только в супермаркетах, а даже и в продуктовых ларьках. Соответственно, продавцам и кассирам начальство тоже поставило условие: нарушимте – платить будете из собственной зарплаты.

И если одни покупатели относятся к вынужденной ситуации с пониманием, другие не могут перебороть чувство протеста. Как покупатель в «Ленте»: маску надел, но оставил открытым нос. Продавец оказалась принципиальной. Начались препирательства, ситуация накалилась, охрана вызвала Росгвардию. Короткий разговор «Покажите мне, где это написано? Вы же на что-то ссылаетесь? Я в маске!» и «Органы дыхания закройте!» закончился воплем покупателя «вы чоооо!», - в считанные секунды он оказался в наручниках и на коленях, а видео вскоре – в интернете.

В «Росгвардии» уже прокомментировали – задержание считают правомерным, а покупатель «вел себя неадекватно».

Видео: сетевой ресурс СТРЕЛКА

Покупателя без маски задержали в магазине Лента в Красноярске.

В комментариях же в основном пишут – и тех и других понять можно, нервы у всех уже просто ни к черту. Парень мог, как говорится, и не «нарываться», в конце концов, просто уйти, полицейские – проявить чуть больше выдержки. Это просто времена сейчас такие, сами по себе неадекватные. Вот правда, вспомнишь потом, и не поверишь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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