«Ты в армии служило, чудо?»: в автобусе Красноярска устроили самосуд за проезд без маски
Симптоматичный случай произошел в одном из автобусов Красноярска: пассажиры 90-го устроили самосуд над мужчиной, который хотел было проехать без защитной маски. Видео конфликта выложила в своем фейсбуке красноярка Наталья Подоляк.
На кадрах видно: некто Евгений (он и ведет съемку) зашел в автобус без «защиты». Хотя с конца мая в крае действует обязательный масочный режим – указ подписан губернатором Александром Уссом. В общественных местах (магазинах, автобусах, на остановках) все должны быть в масках или респираторах – из-за пандемии коронавируса. Но на этот счет у Евгения, как видно, свое мнение. Его попросили надеть маску – отказался. Попросили выйти – снова категорическое «нет». Между тем за «безмасочных» автобусы снимают с линии, а пассажиров могут оштрафовать – на сумму до 30 тысяч рублей.
Конфликт в автобусе из-за отсутствия маски в Красноярске. Видео: соцсети.
Тогда-то все и началось. Двое парней перекрыли проходы, по факту закрыв Евгения в проходе. А сами позвонили в полицию: «Приезжайте!». Он уже был не прочь выйти, но… Дальше диалог развивался так.
- Разрешите пройти!
- Нет!
- С чего вдруг?
- Я тут стою, прикинь?
- Это общественное место. Мне надо рассчитаться.
- Кондуктор подойдет, не переживай.
- Я-то не переживаю. Матом вы ругаться умеете, а если ответочка?
- Как вы «принципиальны»: когда вызвали наряд, сразу «слились».
- Нет!
- Не слились? А куда вы побежали из автобуса?
- Сяду на следующий.
- Будьте уж принципиальным до конца. Сейчас вас заберет наряд, оформит, выпишет штраф.
- И на вас оформит.
- На нас за что? Вас просили выйти из автобуса – вы не выходили.
- Разрешите пройти! Что вы толкаетесь, применяете физическую силу?
- Нет, руки вот. Ты в армии служило, чудо?
- Это вы чудо!
… В соцсетях мнения разделились. Одни ополчились на ревнителей порядка, дескать «прессуют инакомыслящих». Другие инициативу пассажиров поддержали: «верное поведение сознательных граждан», пределы самообороны не превышены.
За людей без масок в салоне автобусы и троллейбусы снимают с линии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Впрочем, уже известно: в полиции Евгений написал на мужчин заявления. Но их тут же отпустили. А вот на него составили протокол за проезд без маски, за которым последует штраф, повторимся, до 30 тысяч рублей.
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Все произошло утром 16 июня на улице Горького, рассказали пассажиры. На остановке «Комиссионный магазин» в автобус зашел мужчина средних лет – без маски и сел на одно из свободных мест. На требование надеть ее, отреагировал неадекватно. Начал «поливать» всех нецензурной бранью, сыпать угрозами. Пытался даже вынести стекло ногами (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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