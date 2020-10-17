Три остановки вынашивал план мести: в Красноярске пассажир ударил кондуктора за просьбу надеть маску

Пассажир напал на кондуктора Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Складывается ощущение, что больше всего от масочного режима страдают кондукторы в общественном транспорте. Каждый раз им приходится уговаривать пассажиров надеть маски – увещевать, взывать к совести, напоминать о штрафах. Не все адекватно реагируют. Тому подтверждение случай, произошедший 16 октября в маршрутке №80. Произошедшее зафиксировала камера, установленная в салоне автобуса.

Судя по кадрам, девушка-кондуктор подошла рассчитать молодого человека и попросила надеть маску. Когда выяснилось, что ее нет, выдала одноразовую. Тот возмутился, слово за слово… Казалось, что мужчина уступил и все-таки надел маску. Но обиду он затаил.

На остановке «Кинотеатр «Строитель»» он приблизился к дверям, осмотрелся, улучил момент, когда кондуктор повернется спиной и сильно ударил ее по голове. Та упала, а когда поднялась бросилась к обидчику, тот успел еще дважды ударить ее ногой и выскочил на улицу.

Случившееся сейчас бурно обсуждают в соцсетях. Многих неприятно поразила реакция очевидцев: «Мне «понравилась» реакция сидящих мужиков, нет бы, схватить, а они сидят в недоумении».

Сейчас буйного пассажира разыскивает полиция Фото: ЧП-Красноярск

Некоторые предположили, что кондуктор сама может оказаться виноватой, мол, нагрубила или не совсем вежливо ответила. Но у нее тут же нашлись защитники: «Девушка эта молодец, аккуратно работает, не грубит, адекватная, доброжелательная к пассажирам».

В пресс-службе краевой полиции сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, что об инциденте знают и проводят проверку. Сейчас хулигана ищут. Пострадавшая девушка прошла обследование в больнице: сотрясения у нее нет, но постоянно кружится голова. Временно она не работает.

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