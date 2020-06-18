«Сидел за убийство и еще отсижу»: борца с масками в автобусе вычислили красноярские полицейские

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:49:28+03:00

В отделении он стал не таким боевитым [видео]

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Красноярские полицейские установили личность мужчины, угрожавшего убить кондуктора в автобусе №53 за требование надеть защитную маску. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Все произошло утром 16 июня на улице Горького, рассказали пассажиры. На остановке «Комиссионный магазин» в автобус зашел мужчина средних лет – без маски и сел на одно из свободных мест. На требование надеть ее, отреагировал неадекватно. Начал «поливать» всех нецензурной бранью, сыпать угрозами. Пытался даже вынести стекло ногами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785630" frameborder="0"></iframe> Житель Красноярска угрожал убить кондуктора за требование надеть маску в автобусе.Видео: МУ МВД России "Красноярское".! другой источник

«Сидел за убийство, еще отсижу! – вопил он. И тут достал из сумки что-то вроде дачного серпа, стал размахивать. – Кто подойдет, сразу в голову воткну».

Понятно, большинство пассажиров предпочло ретироваться. На что он тут же откликнулся: «Настоящие идиоты. Вас нагибают, а вы… Ничего вас не спасет».

Борца с масками нашли через пару дней. Оказалось, это 41-летний житель Красноярска. В отделении полиции он был уже не таким боевитым. Передал извинениям пассажирам. И вообще вел себя более чем смирно.

Ведь сейчас проводится проверка ЧП. И ее итогом может стать уголовное дело или – как вариант – административное. Так, сегодня, пять пассажиров наказали за отказ от маски в автобусе. Только за это могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. А были еще и угрозы…

ИСТОЧНИК KP.RU