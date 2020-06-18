«Сидел за убийство и еще отсижу»: борца с масками в автобусе вычислили красноярские полицейские
Красноярские полицейские установили личность мужчины, угрожавшего убить кондуктора в автобусе №53 за требование надеть защитную маску. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
Все произошло утром 16 июня на улице Горького, рассказали пассажиры. На остановке «Комиссионный магазин» в автобус зашел мужчина средних лет – без маски и сел на одно из свободных мест. На требование надеть ее, отреагировал неадекватно. Начал «поливать» всех нецензурной бранью, сыпать угрозами. Пытался даже вынести стекло ногами.
Житель Красноярска угрожал убить кондуктора за требование надеть маску в автобусе.Видео: МУ МВД России "Красноярское".! другой источник
«Сидел за убийство, еще отсижу! – вопил он. И тут достал из сумки что-то вроде дачного серпа, стал размахивать. – Кто подойдет, сразу в голову воткну».
Понятно, большинство пассажиров предпочло ретироваться. На что он тут же откликнулся: «Настоящие идиоты. Вас нагибают, а вы… Ничего вас не спасет».
Борца с масками нашли через пару дней. Оказалось, это 41-летний житель Красноярска. В отделении полиции он был уже не таким боевитым. Передал извинениям пассажирам. И вообще вел себя более чем смирно.
Ведь сейчас проводится проверка ЧП. И ее итогом может стать уголовное дело или – как вариант – административное. Так, сегодня, пять пассажиров наказали за отказ от маски в автобусе. Только за это могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. А были еще и угрозы…
ИСТОЧНИК KP.RU
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