Территорию Сибири в новом году уже изрядно потрясло. Неделю назад, 12 января, дала о себе знать северная Монголия. Эхо землетрясения почувствовали на Алтае, в Туве, Хакасии, Красноярск и Иркутске.Минувшей ночью, с 18 на 19 января, в Якутии произошло сразу четыре землетрясения с амплитудой от 3,0 до 5,0. Информация появилась на сайте Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». Три подземных толчка зафиксированы в Алданском районе, один – в соседнем с ним Нерюнгринском районе.Первый толчок зафиксирован в 03:46:10 по местному времени на глубине 15 километров (широта 57.99, долгота 126.54). Этот толчок был самый мощный, его амплитуда составила 5,0. Второй толчок был спустя 32 минуты, на той же глубине и почти в том же месте, его магнитуда составила 3,5. Третий – в 04:17:45, с теми же параметрами, что и второй. И уже в 07:05:48 по местному времени эпицентром подземных толчков пришелся на Нерюнгринский улус, здесь глубина составила 13 километров, а магнитуда 3,0.Информации о разрушениях и пострадавших нет. Ситуация спокойная, население отнеслось к ночному событию спокойно. А в целом этот район трясет довольно часто, неделю назад в Алданском районе также была зафиксирована цепочка землетрясений.Специалисты говорят, что землетрясение на глубине 15 километров считается поверхностным и должно ощущаться. Но вечная мерзлота, особенно зимой, сглаживает эффект, как бы консервирует толчки. Поэтому местное население попросту могло ничего почувствовать.ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ«Не до смеха, аж руки трясутся»: что пишут в домовых чатах очевидцы землетрясения в КрасноярскеНочное землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года наделано большой переполох в городе. Не будем сейчас говорить за другие города и регионы (потрясло и в Барнауле, и в Иркутске, и в Хакасии с Тувой), но жители краевого центра изрядно поволновались (подробнее).Стало жутко так, что вышли на улицу: отзвуки монгольского землетрясения докатились до Красноярска- Ого, я сегодня первый раз в жизни почувствовала землетрясение! Проснулась в 4.39 от того, что диван качают, как колыбель.- Проснулась от того, что плаваю на диване, комод скрипит, двери ходуном ходят. Живем на 9 этаже, Взлетка! (подробнее).В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 7 магнитуд по шкале РихтераНикаких опасений у специалистов такая цифра не вызывает. В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном (подробнее).Отголоски монгольского землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года: могут ли повториться толчкиДо Красноярска докатились отзвуки монгольского землетрясения. Напомним, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт (подробнее).