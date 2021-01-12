Ночное землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года наделано большой переполох в городе. Не будем сейчас говорить за другие города и регионы (потрясло и в Барнауле, и в Иркутске, и в Хакасии с Тувой), но жители краевого центра изрядно поволновались. Особенно если учитывать, что в 4.33 часа, когда был зафиксирован первый подземный толчок, большинство мирно спали. И спросонья не сразу поняли, что происходит. А это всегда добавляет градусы страха.Напомним, что по данным КГБУ «Центра реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского карая» на территории Монголии, неподалеку от российской границы, сегодня, 12 января, около 14:33 произошло землетрясение магнитудой 6,6 – 7,1. Подземные толчки шли с глубины 10 километров, территориально – в 34 километрах от поселка Турт, это к западу от озера Хубсугул. Наиболее яркие афтершоки пришлись на восточные районы Тувы и западные районы Бурятии.Что рассказывают очевидцы в домовом чате в Покровке (орфография сохранена):- Я на 23 [этаже], реально страшно стало, особенно спросонья. Кто-то слышу поехал эвакуироваться?- Если честно, не до смеха, у меня руки аж трясутся- Вообще ужас! У меня подвесная люстра исполняла звучный кроковяк. Первая и единственная мысль была: наш дом выдержит?? Такой широкий, а болтается, как бешеный кран на ветру- С кровати у порога быстренько оказалась)). Ощущение шторма на пароходе.- Дочь в центре, там тоже колошматило. Она мне звонила тут же- У нас в шкафу вешалки начали стучать металлические, господи как страшно- Я слышала какой-то стук, но как будто сам дом стучал от шатаний- Люстра плафоны стучали, и картины по стене, и музыка ветра звенела как сумашедшая в коридоре.А вот о чем переговаривалась многоэтажка на Караульной:- Хоть бы дом не развалился. А то что-то сыпалось- Жалюзи аж зазвенели-Я подумала что я с ума сходить начинаю, на стуле поехала- На 17 этаже елка вся звенела. Качало ужас.- Всем доброе утро соседи, я одна спала как убитая и не фига не почувствовала. Даже не знаю, хорошо это или плохо.Наша коллега Катерина Перышкина, она живет Взлетке, рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск:- Я проснулась в 4.39 от того, что диван качают, как колыбель. Схватилась за диван, он ходит ходуном. Посмотрела на люстру, она не качалась. Длилось минуты две, может больше, спросонья не поняла. Я поняла, что это землетрясение сразу. Услышала, что соседи тоже проснулись, у нас слышимость хорошая. Посмотрела в интернете, никакой информации не было про это. И опять спать легла. Но сильно как-то я не испугалась. Даже порадовалась, что, наконец то, я это ощутила, сколько было землетрясений раньше, а я их проспала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало жутко так, что вышли на улицу: отзвуки монгольского землетрясения докатились до Красноярска- Ого, я сегодня первый раз в жизни почувствовала землетрясение! Проснулась в 4.39 от того, что диван качают, как колыбель.- Проснулась от того, что плаваю на диване, комод скрипит, двери ходуном ходят. Живем на 9 этаже, Взлетка! (подробнее).В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 7 магнитуд по шкале РихтераНикаких опасений у специалистов такая цифра не вызывает. В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном (подробнее).Видео момента землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года опубликовали в соцсетяхВ 4.33 утра в домах красноярцев начали качаться люстры и игрушки на новогодних елках от подземных толчков. Лучше всего стихию ощущали жители многоэтажек (подробнее).Отголоски монгольского землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года: могут ли повториться толчкиДо Красноярска докатились отзвуки монгольского землетрясения. Напомним, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт (подробнее).