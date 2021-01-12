В Норильске задержали первого подозреваемого в гибели трех человек на горнолыжной базе «Гора Отдельная». Напомним, что в ночь с 8 на 9 января там со склона сошла снежная лавина, которая погребла под собой целую семью. Спасти удалось только старшего 14-летнего сына, который сейчас находится в больнице. А 38-летняя женщина, ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний глава семьи скончались от переохлаждения – таков предварительный результат судебно-медицинской экспертизы.Кто этот подозреваемый и какое обвинение ему предъявляют? Фактически расследование трагедии началось, когда спасатели еще работали на месте и пытались всеми силами найти пропавших в снегу людей. Представители следкома были там, видели масштабы события и уже тогда задались вопросом: неужели заранее не было никакого предупреждения?Выяснить это было несложно. Оказалось, что еще 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории края. В этом прогнозе указано, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах края лавиноопасно. Разослали этот прогноз по органам местного самоуправления в города и районы. В том числе и в Норильск.Оперативный дежурный ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы) Норильска этот прогноз получил. Однако сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил. В результате получилось, что о вероятной опасности не узнали ни глава города, ни другие структуры, которые отвечают за безопасность. Поэтому и не были готовы, когда произошел сход лавины.Поясним, что при получении такого предупреждения должно быть установлено наблюдение за лавиноопасными участками, предупреждающие знаки в опасных зонах. Должна быть подготовлена специальная техника. Но ничего этого не было. То ли оперативный дежурный забыл, то ли не посчитал нужным выполнить работу в рамках своих должностных инструкций. Таким образом его халатность стала одной из причин трагедии.Исходя их этого следственные органы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завели еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц). Подозреваемый задержан и дает показания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе пошли в гости к соседям, поэтому остались живы: история чудом спасшейся под сошедшей лавиной семьи из НорильскаДмитрий Федоров – владелец одного из домиков в районе турбазы «Гора Отдельная», где в ночь с 8 на 9 января сошла лавина. Хорошо знает и семью погибшего Владислава Попова, его жены и маленького сынишки; и чудом спасшегося Рамиза К. (с последним они не только соседи, но и партнеры по бизнесу (водят туры на Плато Путорана). Он рассказал в эксклюзивном интервью спецкору «Комсомольской правды» - Красноярск Надежде Ильченко, как и почему все случилось (подробнее).«Успел завернуться в одеяло»: как удалось выжить мальчику из попавшей под лавину в Норильске семьиПрошло двое суток после трагедии в Норильске, когда в ночь с 8 на 9 января на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина и погребла под собой семью Поповых – предпринимателя Владислава, его жену Марию и сына Вениамина. Единственный, кого удалось спасти, это 14-летнего сын Макар (подробнее).Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).Его нельзя никуда транспортировать: спасенный при сходе лавины подросток остается в реанимации в Норильске- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (подробнее).