В Сибири мало кто не почувствовал отголосков монгольского землетрясения 12 января 2021 года, даже если не лично – то вскоре, - по шквалу сообщений в социальных сетях. Сильнее всего прочувствовали это жители высоток – от 10 этажа и выше уже все ходило ходуном. Что говорить о тех, что живет выше 20-го! Красноярска Алена Гулакова имеет квартиру на 22 этаже. Говорит, никогда подобного не переживала: «Теперь понятно, почему на протяжении жизни всего человечества люди нуждались в оберегах в доме», - написала Алена в социальной сети. – «Сквозь сон слышишь, как на стене шуршит и вовсю болтается вот эта штучка с шишками, а тебя и кровать раскачивает, как в лодке, в стороны примерно на метр. Пытаюсь представить, как это со стороны выглядит, когда дом так сильно отклоняет.«Комсомольской правде» – Красноярск Алена рассказала подробности:- На 22-м этаже шатало не по-детски! Восторг и шок одновременно... Мы живем на 22 этаже на Армейской, 31 в Советском районе, дом всего 24 этажа. Проснулись, кажется, сразу при первых толчках, на часах было 4:36. У нас на стене висит панно с шишками, оно шаталось в разные стороны и шуршало, так что не могу чётко определить, что первое разбудило: шелест шишек или толчки:) На кровати качало, как на лодке или на водном матрасе. Стоять на полу можно было, но тоже раскачивало, как на балансборде. То есть это не просто дрожь под ногами, это реальные толчки, что на месте неподвижно не устоять. Я только в сториз инстаграм выложила, родных не стала будить и тревожить. Продолжалось все это, наверное, минуты 3, вторая волна была намного тише, она длилась, может, минуту. Слава богу, стены не трещали, обои не лопались, штукатурка не сыпалась (вероятно, потому что дом новый:) Окна у нас выходят во двор, так что у подъезда не увидели бы, выходил кто или нет. Ну а так как утром на работу, легли практически сразу спать, но я не могла уснуть, конечно, впечатления яркие. Я испугалась, но и восторг испытала одновременно, все-таки, согласитесь, не часто такое можно пережить:)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало жутко так, что вышли на улицу: отзвуки монгольского землетрясения докатились до Красноярска- Ого, я сегодня первый раз в жизни почувствовала землетрясение! Проснулась в 4.39 от того, что диван качают, как колыбель.- Проснулась от того, что плаваю на диване, комод скрипит, двери ходуном ходят. Живем на 9 этаже, Взлетка! (подробнее).В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 7 магнитуд по шкале РихтераНикаких опасений у специалистов такая цифра не вызывает. В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном (подробнее).Видео момента землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года опубликовали в соцсетяхВ 4.33 утра в домах красноярцев начали качаться люстры и игрушки на новогодних елках от подземных толчков. Лучше всего стихию ощущали жители многоэтажек (подробнее).Отголоски монгольского землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года: могут ли повториться толчкиДо Красноярска докатились отзвуки монгольского землетрясения. Напомним, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт (подробнее).