На севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьми, такие данные появились со ссылкой на ГУ МЧС России. Хотя сами спасатели пока ее не подтвердили. Пока точно известно только об одной спасенной. Поисковую операцию осложняют метеоусловия: сейчас в Норильске метель и тридцатиградусные морозы.Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная». Поначалу говорилось о трех разрушенных домиках, затем их количество увеличилось до шести.На место в экстренном порядке прибыли спасательные отряды из Дудинки и Норильска. У них была информация, что в домиках могут находиться люди, в том числе дети. О спасенной семье заговорили приблизительно через два часа после начала спасательных работ. Якобы это супруги и двое детей, которые приехали отдыхать на курорт. Затем стало известно, что якобы еще два человека самостоятельно выбрались из снежного плена. Но в итоге эту предварительную информацию опровергли в МЧС. К настоящем моменту в ведомстве подтвердили спасение одного человека - из-под снега вытащили молодую девушку. Из-за хрупкого телосложения ее сначала приняли за подростка. Пострадавшую уже передали врачам. Остается неизвестно, сколько еще человек осталось под завалами.В администрации горнолыжной базы сообщили, что площадь схода лавины составила приблизительно 300 квадратных метров. Сейчас в районе Норильска непогода – метель и температура воздуха около минус 30 градусов. Это значительно осложняет работу. Тем не менее, раскапывать снег будут до последнего, пока не убедятся, что под них не осталось никого из туристов или персонала лыжной базы.На месте работают много людей, подоспела техника, копают. На месте пожарные, машины «скорой помощи». Очень не хватает света – нужно много света.Также волонтеры собирают сухую сменную одежду и питание для тех, кто сейчас занимается очисткой домиков от снега.В краевом следкоме прокомментировали, что на место прибыли следователи, которые осматривают место происшествия. Затем после проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: появилась информация еще о двух спасшихсяПоявилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).