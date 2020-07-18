В Красноярске адвокат Анатолия Быкова заявил о готовящейся провокации

18 Июль 2020 2020-07-18T15:13:17+03:00

Под удар могут попасть люди, которые должны дать показания против обвиняемого

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Адвокат Анатолия Быкова сделал громкое заявление: готовится провокация! Пострадать могут люди, которые должны дать показания против его подзащитного. Видео обращения выложила в свой Telegram Елена Пензина, депутат ЗС края.

- Сегодня сторона защиты получила информацию, что готовится некая провокация, - сказал Алексей Прохоров. - Не берусь утверждать, что она достоверная. Но до нас дошли слухи, что с людьми, которые дают показания против Анатолия Петровича Быкова, могут произойти определенные неприятности в их жизни. Затем же они будут приписаны Быкову Анатолию Петровичу. Мы заинтересованы в защите способами, не запрещенными законом. Мы готовы к опровержению показаний против Анатолия Петровича Быкова в справедливом суде с участием присяжных заседателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791249" frameborder="0"></iframe> Обращение адвоката Анатолия Быкова.Telegram

Прохоров призвал правоохранительные органы обеспечить государственную защиту для свидетелей по данному делу.

Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников. Мотив? Хотел отомстить за покушение, которое они, предположительно, на него устроили. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры. Пока идет следствие, Анатолий Быков находится в СИЗО. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения (домашний арест или выпуск под миллионный залог) однако краевой суд оставил все без изменения. Арест продлили до 3 октября 2020 года.

- По предварительной версии следствия Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия. - В том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими. Быков как руководитель объединенных им преступных групп, в целях поддержания внутренней дисциплины, обеспечения безопасности и конспирации ввел определенные и единые для всех их участников нормы поведения и санкции за их нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU