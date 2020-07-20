2020-07-20T11:18:16+03:00
Общество

Почему засохли голубые ели возле здания правительства Красноярского края

Оказывается, не все деревья смогли адаптироваться к новому климату
Ольга КОСТИНА
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Не все деревья прижились на новом местеНе все деревья прижились на новом местеФото: Мария ЛЕНЦ
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Молодые голубые ели возле здания краевого правительства зачахли. Они больше не те пушистые и ладные красавицы, какими были сразу после переезда. Сейчас это жалкие, болезненные, умирающие деревца. Почти на всех иголки пожелтели и осыпались, ветки сохнут, кора отваливается. Да и цвет уцелевших иголочек далек от голубого. Без слез и не взглянешь.

Напомним, шикарные голубые ели высадили возле здания краевого правительства еще в 50-х годах. Их было 56. С тех пор эти деревья стали своего рода визитной карточкой Красноярска.

Прежние голубые ели, которые пустили под топор Фото: Мария ЛЕНЦ

Прежние голубые ели, которые пустили под топорФото: Мария ЛЕНЦ

5 октября 2019 года деревья вырубили. Это была суббота. Шок! Иначе и не скажешь о реакции горожан на эту новость. Почему в выходной день, да в такую рань? Многие решили, что время было выбрано намерено: «Боялись, что люди встанут на защиту!». Но чем помешали елки?

Вместо елей остались пеньки Фото: Сергей Филинин

Вместо елей остались пеньки Фото: Сергей Филинин

Позже специалисты пояснили: болели и сохли, реанимировать их не было никакого смысла. Зато пообещали: посадим новые деревья, еще лучше прежних. Управление зеленого строительства в Красноярске выступило в роли подрядчика по заказу частного инвестора, который и захотел преподнести такой подарок городу.

Горожане были шокированы тем, что деревья уничтожили Фото: Сергей Филинин

Горожане были шокированы тем, что деревья уничтожили Фото: Сергей Филинин

«Кандидатов» искали по всей стране. Связались со всеми ближайшими питомниками. И нашли. В Нальчике. Голубые ели считаются символами Кабардино-Балкарии. Южные хвойные деревья подошли по всем техническим параметрам, которые были указаны в контракте: размер, возраст, рост и даже количество. Посадили 40 деревцев. Больше нельзя, иначе они будут сплетаться корнями, что тоже может привести к их гибели.

Новые ели, когда их только высадили возле "серого дома" Фото: Антон БИБЕР

Новые ели, когда их только высадили возле "серого дома"Фото: Антон БИБЕР

- Ели были заказаны в качестве благотворительной спонсорской помощи, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск управлении зеленого строительства. – Деревья купили, заказали в УЗС их посадить и оплатили все работы. Мы за ними ухаживаем, смотрим на приживаемость и очень заинтересованы, чтобы они прижились. Также постоянно находимся на связи с питомником, который поставил им эти деревья. У нас в стране не так много подобных питомников. Исторически голубые ели в наших широтах не растут. Самый близкий по климатическим условиям к нашим – в Нальчике, именно поэтому он был выбран. Но Нальчик - это не Сибирь все-таки. Тем более, это центр города. Деревья приживаются, но плохо. В принципе мы были к этому готовы. Если они засохнут и не приживутся, то значит, будем менять их по гарантии.

Если деревья так и не приживутся, то их заменят по гарантии Фото: Мария ЛЕНЦ

Если деревья так и не приживутся, то их заменят по гарантииФото: Мария ЛЕНЦ

Еще один вопрос волнует горожан: это точно голубые ели? На вид и не скажешь. Иголки ведь зеленые. Уверяем, они голубые! Несмотря на то, что название ели – «голубая», цвет хвои дерева может варьироваться в пределах нескольких оттенков, приобретая серебристый, белый или зеленый подтона. Голубой цвет на хвоинках появляется за счет воскового налета, образуемый в процессе фотосинтеза (при наличии света).

Цвет этой ели серебристый, но ее называют "голубая" Фото: Мария ЛЕНЦ

Цвет этой ели серебристый, но ее называют "голубая"Фото: Мария ЛЕНЦ

Нежно-голубой оттенок стирается, если потереть иголки - они становятся зелеными. Обычно после зимы молодые елочки «просыпаются» зелеными, поскольку месяцами находятся под снегом и без солнца. После оттепели они вновь приобретают голубой налет. А вот большие ели всегда голубого цвета, поскольку им хватает света. Только если не растут в тени.

Если бы новые ели были здоровыми, то их хвоя была бы пышной и голубой. Но деревья болеют. Некоторые и вовсе засохли.

Так выглядит здоровая "голубая" ель, растет такая возле администрации Советского района Фото: Мария ЛЕНЦ

Так выглядит здоровая "голубая" ель, растет такая возле администрации Советского районаФото: Мария ЛЕНЦ

Вот что по этому поводу рассказал научный сотрудник Института леса им. В.Сукачева Валерий МУЛЯВА:

- Единственный отрицательный нюанс – новые ели завезены из другой климатической зоны. Деревья были выкопаны слишком рано, они еще не готовы к зиме. Деревья не погибнут, но желательно бы их было года два – три подержать в карантине. Высадить где-нибудь в защищенном месте, чтобы они привыкли, понаблюдать за ними и поухаживать. Однозначно, на следующий год существенного прироста у них не будет – скажутся потрясения, связанные с пересадкой. Вокруг елей на этом месте создается агрессивная среда. Они не могут дышать из-за пыли, которая оседает на них. Поэтому их надо омывать специальным раствором. Хотя бы несколько раз за лето, весной – обязательно. Нельзя выметать опавшую хвою на земле под деревьями, как это делают дворники, потому что это пополнение питания. При правильном питании, поливе и уходе они могут вырастать до одного метра в год.

Многие деревья пожелтели

Многие деревья пожелтели

В управлении зеленого строительства добавили, что не все деревья погибли. Некоторые даже пустили новые росточки, которые пошли в рост. Сейчас деревья нужно набраться сил и адаптироваться. Получится ли? Жизнь покажет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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