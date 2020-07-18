«Не удалось пережить эту зиму»: в Красноярске возле здания краевого правительства гибнут голубые ели

18 Июль 2020 2020-07-18T12:30:59+03:00

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Когда срубили более 50 голубых елей возле здания правительства Красноярского края, красноярцам пообещали: будут новые, даже лучше. Действительно, 40 молодых деревьев высадили в октябре прошлого года. Но только не пошли они в рост: начали сбрасывать иголки, поредели, пожелтели. В мэрии успокоили: специалисты Управления зеленого строительства делают все возможное для их спасения, у деревьев идет сложный процесс приживания. Но ели продолжают чахнуть. Удручающее состояние молоденьких деревьев запечалел на видео красноярский депутат Семен Сендерский и выложил его в соцсети и написал:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="316" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791223" frameborder="0"></iframe> Голубые ели возле правительства Красноярского края зачахли.соцсети

«Молодые ели возле краевого правительства зачахли. Мы видим, что минимум половине деревьев не удалось пережить эту зиму. Интересно сколько денег было потрачено на экспертизу, вырубку, транспортировку (из Нальчика), обслуживание, покупку и посадку новых Может быть, учитывая сибирскии климат и горькии опыт, стоило посадить другие деревья?».

Саженцы, действительно, привезли из Нальчика. Может и не привыкли они к местному климату, ведь это другая климатическая зона. А ведь в Сибири есть свои питомники.

Состояние деревьев сейчас бурно обсуждают пользователи соцсетей:

«Им воды не хватило, скорее всего, на зиму и солнце еще февральское поспособствовало».

«В Красноярске не приживается процентов 90 всех высаженных хвойных. Об этом общественники кричат уже несколько лет. Хвойные - более прихотливые, чем лиственные, хуже переносят городскую среду. Ну, вот и эти не прижились. Все было ожидаемо».

«Просто не надо хвойные сажать в городе, куча всяких других деревьев».

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В Красноярске возле здания краевого правительства спилили голубые ели

Суббота для многих красноярцев началась с неожиданной новости: возле здания краевого правительства спилили все голубые ели. С утра туда приехала бригада рабочих, огородила газон от проезжей части и повалила одно за другим все деревья. Их там было 56. Сначала свалили, потом распилили и стали вывозить, следом – выкорчевывать пеньки. Зрелище и впрямь шокирующие (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU