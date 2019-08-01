«Нет изначально плохих деревьев, есть непрофессиональный уход»: почему на городских улицах не приживаются саженцы

Тема посадки деревьев на проспекте Мира, в центре Красноярска, в последнее время поутихла. Информационные ленты заполнены громкими (безусловно!) новостями о лесных пожарах, и про липы, посаженные в прошлом году в строительный мусор и практически полностью засохшие в этом, как-то подзабыли. Но мы обещали, что не оставим тему, - потому что уже «погрузились» и искренне хотим разобраться: садили ли деревья «для проформы» и тогда как принимали? Тем более, что не за горами посадки на месте погибших: где гарантия, что новые деревья, а их будут высаживать этой осенью вместо засохших, приживутся?

Если дерево сажается не в парке, а вдоль дороги, в посадочную яму должно быть уложено большое количество неуплотненного грунтаФото: Мария ЛЕНЦ

Что вообще лучше для промышленного мегаполиса (проблема актуальна далеко не только в Красноярске) – хвойные, яблони, липы, тополя? Об этом мы подробно поговорили с экспертом: руководителем «Питомника Савватеевых» (крупнейшего в России частного питомника) Ириной Савватеевой.

Отвечаем вместе на «пять наивных вопросов»

Сажать деревья могут все, или исключительно специалисты?

Как было: 72 процента высаженных на проспекте Мира деревьев не пережили зиму. Высаживали их специалисты Управления зеленого строительства с привлечением подрядной организации – ПК ДСУ (более 10 лет на рынке строительства автомобильных дорог, подрядчик ремонта на проспекте Мира). Погибли молодые липки. И немудрено, ведь вопросы к высадке деревьев возникли еще на начальном этапе работ – сажали липы прямо в песок среди строительного мусора. В таких условиях даже акклиматизированное дерево (а липы вырастили в сибирском питомнике) выжить едва ли сможет.

Как нужно: городским озеленением должны заниматься специалисты. И это, пожалуй, первая проблема. Нет-нет, речь идет не о качестве выполненного дорожниками ремонта – это отдельная тема. Лишь о том, что «сапоги должен тачать сапожник, пироги печь – пирожник». А деревья высаживать – ну, никак не дорожник.

- Городским озеленением, к сожалению, очень часто занимаются полные профаны: тендеры выигрывают гробовщики, строители, – которые считают, что если они умеют забивать сваи, то и дерево могут посадить. Это не так, - говорит Ирина Савватеева. - Посадка растений, а тем более, в городе – не посадка картошки на огороде. Эта работа требует огромного количества знаний, навыков, умений. И главная проблема в нашей стране (я не говорю именно о Красноярске – в целом) сейчас в том, что очень часто посадки в городе отдаются на откуп людям непрофессиональным. Это практика повсеместная.

Почему же подрядчиками становятся компании, не имеющие отношения к озеленению?

Городские посадки проходят систему тендеров – таково требование закона. И оспаривать это мы не будем (все по закону). Однако при такой системе, к сожалению, не ведется никакого отбора на предмет надежности исполнителя – все решает цена. Побеждает тот, кто за меньшие деньги выполнит работу. В прошлом году для зеленой отрасли цены на торгах снижались в среднем на 20 – 60 процентов – это по стране. При этом изначальная цена – как правило, экономически обоснована. И когда подрядчик ее снижает на 20 процентов и больше, экономить он в первую очередь начинает на посадочном материале. А в деле выживания дерева в агрессивной городской среде важно все: и глубина ямы под посадку, и качество самого саженца, и уход за деревом.

- Сейчас мне сложно сказать, как именно была подготовлена яма под посадку на проспекте Мира в Красноярске, - говорит эксперт. – Но это непростая задача – грамотно посадить дерево в городе. Зачастую грунты вдоль дорог захламлены и сильно утрамбованы. Такие грунты не позволяют корням деревьев осуществлять одну из главных своих функций – дыхание. Воздух важен для дерева не менее, чем для человека. В утрамбованных, спрессованных грунтах деревья буквально задыхаются.

Деревья, которые высадили на проспекте Мира, я бы не назвала крупномерами. Это молодые деревца. Глядя на фотографию, мне сложно сказать, насколько правильно сформирован у этих деревьев корневой ком (питомник в результате регулярных пересадок должен формировать компактную корневую систему, - тогда у дерева при пересадке на постоянное место жительства корни будут максимально сохранены, и оно успешно приживется). Но крона, на мой взгляд, формировалась недостаточно. У профессионально сформированного дерева присутствует ровный штамб и крона, гармонично сформированные в виде широкой пирамиды.

Какими должны быть ямы под посадку дерева?

По российским стандартам, яма для дерева обхват ствола 1 метр 14 сантиметров должна быть шириной 1,5 метра, 1,6 глубиной 1 метр (1,5 куба). Для сравнения: по немецким стандартам - яма должна быть 9 кубов, а, например, по стандартам канадского города Торонто – 30 кубов.

Почему это важно? Для того, чтобы дерево успешно прижилось, адаптировалось к условиям, корням очень важен воздух. В городе же почва уплотненная – ездят машины, ходят люди. Воздух из почвы вытесняется. Деревьям становится все труднее дышать. Спустя какое-то время после посадки даже те деревья, что хорошо прижились, будут страдать, чахнуть и, в конце концов, могут погибнуть.

- Если дерево сажается не в парке, а вдоль дороги, в посадочную яму должно быть уложено большое количество неуплотненного грунта, - поясняет Ирина Савватеева. - Современные технологии предусматривают выкапывание большого и длинного ложа, в него устанавливается специальная конструкция, по виду напоминающая пчелиные соты, и туда насыпается неуплотненный грунт. В дальнейшем конструкция помогает грунту не спрессовываться и дает возможность активно развиваться корневой системе. Безусловно, такие конструкции не дешевы. Но сегодня специалисты в области городского озеленения пришли к выводу, что если мы хотим в городе иметь взрослые здоровые деревья, то сажать нужно именно таким образом. Бесконечные пересадки умирающих деревьев обойдутся не дешевле. А если ещё учитывать, что приносят деревья с крупными кронами массу пользы: очистка воздуха от пыли и вредных химических соединений, снижение температуры воздуха в жару и повышение ее в морозы, повышение стоимости недвижимости вблизи мощных зеленых насаждений, снижение преступности и социального напряжения на грамотно озелененных территориях… Тогда в выгодах грамотной посадки и правильного ухода сомневаться не приходится.

Что именно мешает прижиться деревьям?

Во-первых, неграмотная технология посадки: плохо подготовленная яма; неграмотное хранение дерева до посадки и транспортировка его в ходе посадки; недостаточно жесткая фиксация после посадки; недостаточный полив в ходе посадки. Во-вторых, очень часто дерево страдает от недостаточного послепосадочного ухода или от полного его отсутствия. Конечно, если цену в ходе тендера сбили вполовину, - где брать средства на уход?

Почему деревья, высаженные в прошлом году погибли?Фото: Мария ЛЕНЦ

Дерево после посадки должно быть очень хорошо пролито – не один раз. Особенно, если дерево сажали осенью. В зиму свежепересаженные деревья должны уходить тщательно пролитыми. Иначе все поры в свежем грунте заполнит холодный воздух и корни вымерзнут. Хороший предзимний полив - это защита свежепосаженного дерева от морозов. Я знаю, что в Красноярске в прошлом году была очень сухая осень. Значит, естественных осадков было недостаточно. Деревья надо было поливать, поливать и поливать перед зимой. Я могу предположить, что погибшим липам не хватило воды. Сказались также и сложные природно-климатические условия – и дело тут не в пике температур, а в перепаде. В отсутствии дождей осенью и ранней весной.

Теперь о посадочном материале - это не формированное дерево. Формированное дерево – это дерево с одним стволом, у которого грамотно сформирована крона и корневая система. Не исключено, что не работали не только с кроной, но и с корневой системой (ком мог быть не сформирован). Корневую систему также часто повреждают при транспортировке или выгрузке посадочного материала. Если корневая система нарушена, дерево не сможет питаться и погибнет.

Обрезка деревьев...Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть и еще один нюанс. После посадки молодое деревце обязательно должно быть зафиксировано – не должно быть ни малейшего движения дерева относительно корневого кома. Поэтому в ходе посадки необходимо устанавливать распорки для деревьев, чтобы зафиксировать саженцы неподвижно. Если же вы понимаете, что сажаете деревья в места с усиленной ветровой нагрузкой, фиксация деревьев должна быть особо тщательной. На этом ни в коем случае нельзя экономить. Иначе саженцы вряд ли приживутся.

Теперь о реагентах – это еще один враг городских зелёных насаждений. Практически все современные реагенты в составе имеют вещества, которые в больших объемах могут быть токсичны для почвы. К примеру, в указанный производителем на сайте состав реагента, который активно применялся в Красноярске в прошлом году, входит 20-50 процентов хлорида кальция, 20-65 процентов хлорида натрия, 5-15 процентов хлорида калия (минеральное удобрение, которое применяется в агротехнологиях). Естественно, все это попадает в почву при таянии. И остается только догадываться, как именно такие объемы веществ могли сказаться на саженцах.

Какие породы деревьев можно рекомендовать городу со сложной экологической обстановкой?

… Тополя – не деревья, сказал как-то экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Но именно тополя – те самые санитары, которые очищают воздух в загрязненном городе. Тополь поглощает столько углекислого газа и выделяет столько кислорода, как ни одно другое дерево - мощнее липы, клена, дуба. Вредные вещества тополь поглощает не только листьями, но и ветками, стволом, корнями – уникальное дерево, дерево-пионер, которое первым приходит на необжитые территории.

Обрезка же городских деревьев должна быть «на пирамиду»: нижние ветки длиннее верхнихФото: Мария ЛЕНЦ

- Основная претензия к тополям – то, что они пылят и ломаются, - говорит Ирина Савватеева. - Да, тополя живут недолго: в городе срок их эксплуатации - лет 50. Но если за тополями правильно ухаживать – обрезать, поить и подкармливать при необходимости, тополя будут очень красивыми деревьями. А что касается тополиного пуха, селекционерами выведено много непылящих сортов - тополь Яблокова, тополь Советский пирамидальный, тополь Башкирский пирамидальный. Они не пылят.

Обрезка же городских деревьев должна быть «на пирамиду»: нижние ветки длиннее верхних. При такой обрезке все ветки получают много солнца. Если формовки нет, то ветки нарастают сверху более активно – нижние не получают солнца, отмирают, ломаются, в обломанные места попадает инфекция, и дерево гибнет. Обрезка должна быть регулярной и профессиональной. Это должны делать специалисты. Я бы также рекомендовала иву и лиственницу. А вообще, нет изначально плохих деревьев, есть некачественный посадочный материал, безграмотная посадка и непрофессиональный уход.