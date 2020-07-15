Что происходит с коронавирусом в Красноярске: когда «корона» била рекорды, бунтари-безмасочники и чистое небо

Первый официально подтвержденный случай заболевания COVID-19 в Красноярском крае зафиксировали 16 апреля. Житель краевого центра побывал в европейской стране, а через пару дней попал в инфекционный госпиталь. Все внимание было приковано к нему, ведь тогда никто еще в крае не знал, что это за зверь такой – коронавирус и как он себя поведет. А вся информация из интернета была весьма противоречивой и от того пугающей.

Немного по статистике

До 24 марта было зафиксировано всего пять случаев заболевания, динамика роста была незначительной. Первый серьезный прирост – 21 случай за сутки – зафиксировали 11 апреля. 16 апреля было уже 60 случаев. По указа президента апрель в стране и в крае был полностью нерабочим – таким образом власти пытались остановить распространение эпидемии, объявив режим строгой самоизоляции.

Однако, как показывает инфографика, идея о строгой самоизоляции была хорошей, но не такой продуктивной, как хотелось бы. 9 мая из Северо-Енисейского района пришла информация тревожная новость: заболели 106 рабочих Олимпиадинского ГОК. Дальше – больше: 12 мая в крае было уже 227 случаев коронавируса. Во второй половине мая золотодобытчики добавили в копилку еще 880 зафиксированных случаев: 20 мая – 504 (рекордный показатель в крае) и 21 мая – 376. Это были пиковые показатели, которые с тех пор более не повторялись.

За последние три недели ежедневное количество новых случаев колеблется в диапазоне от 100 до 130 в сутки: львиная доля – в Красноярске, единичные случаи – в районах. И только 15 июля миллионный город впервые уступил первенство: всего 26 инфицированных из 133 по краю. В общем зачете лидирует в списке Красноярск с миллионным населением, на втором месте Северо-Енисейский район (за счет рабочих-вахтовиков, которые уже вылечились). Но в последнюю неделю отмечается рост случаев на севере края – в Норильске и Туруханском районе.

- Красноярский край стал первым регионом Сибири, вплотную приблизившийся к планке 10 000 зафиксированных случаев (9 978 на 8 июля), - рассказала Анастасия Колугина, специалист Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). На 15 июля их уже 10 889. При этом количество выздоровевших растет как посуточно, так и в целом, так и в целом. 15 июня их уже 7404. И все чаще количество выздоровевших больше, чем заболевших. Вместе с тем никуда не уйти от роста количества умерших – 235 человек на 15 июля. Печальный рекорд отмечен 4 июля – 18 человек. В основном это пожилые люди из групп риска.

Одни понимали, другие не принимали

Первые два месяца из этих четырех «коронавирусных» дались жителям края нелегко. Вспомним бунт в аэропорту 19 марта, когда пассажиры трех самолетов (около 600 человек), прилетевших из Таиланда, не захотели ждать предписаний Роспотребнадзора и едва не вынесли двери терминала. В соцсетях периодически появлялась негативная информация, дезинформация. На эмоциях люди обвиняли власти в том, что те якобы скрывают истинное положение вещей. Допускаем, некоторые погрешности в статистике имели место быть, на несколько человек. Но это технические погрешности, которые никак не влияют на общую ситуацию.

И пока негодующие спорили друг с другом и эмоционально полемизировали в социальных сетях, красноярские медики делали свою работу. Вот уж кого нужно отметить. В инфекционном отделении Больницы скорой медицинской помощи 89 медиков первыми изолировались со своими больными – на месяц. За ними это стали делать врачи и медицинские сестры других «ковидных» госпиталей Красноярска.

Какие основные претензии предъявляли красноярцы? Верно: где маски? Почему нет медицинских масок? 13 мая в Красноярском крае указом губернатора ввели масочный режим и за отсутствие этого защитного медицинского аксессуара стали штрафовать. В магазинах отказались обслуживать покупателей без них, а в автобусах отказывались возить пассажиров без масок. В один день проверяющие сняли с маршрутов 30 городских автобусов за то, что перевозили пассажиров без масок.

К концу мая доступность масок, в общем-то, уже перестала быть проблемой. Но зато остались бунтари, которые заявляют: маска – посягательство на личные права и свободу. Вот три случая навскидку, которые первыми вспомнились. Пассажир автобуса без маски пригрозил прибить кондуктора и любого (в руках был какой-то непонятный предмет, похожий на малярный валик), кто к нему подойдет. А потом в полиции объяснял: дескать, сдали нервы. Извинился перед экипажем. Второй молодой человек демонстрировал свое «плевал я на всех» в салоне автобуса, пока его вежливо просили выйти. Но когда два парня стали удерживать его до приезда полиции, куда только исчезло хамство. Или же в магазине покупатель нацепил маску под подбородок, нагрубил продавцу и был под руки доставлен в отделение полиции росгвардейцами.