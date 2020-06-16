30 автобусов сняты с линии в Красноярске из-за пассажиров без масок
30 автобусов разных маршрутов сняли с линии в Красноярске за нарушение масочного режима. Об этом рассказали в оперативном штабе.
Напомним, сейчас в Красноярске и крае действует ограничительный режим. В числе прочего жителей обязывают носить защитную маску в общественных местах: магазинах, транспорте, на остановках…
Автобус снимают с линии за несоблюдение масочного режима.Видео: оперативный штаб Красноярского края.
Как соблюдают масочный режим в автобусах и троллейбусах, проверили сотрудники департамента транспорта. Чтобы вычислить нарушителей, в салоны отправляли скрытых контролеров. Если у экипажей или кого-то из пассажиров не было масок, на конечной автобус снимали с маршрута. И таких оказалось 30.
- Все пассажиры должны быть в масках, - подчеркнули в департаменте транспорта. - Если в салоне есть пассажир без маски, автобус трогаться не должен - именно это мы неоднократно требовали от перевозчиков. Из-за безответственности пассажиров мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - наказывать перевозчиков. В следующий раз экипаж не допустит пассажиров без маски в салон.
ИСТОЧНИК KP.RU
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