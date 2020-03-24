«Они могли отказаться»: в Красноярске 85 медиков добровольно изолировались вслед за пациентами

Есть такая профессия – людей лечить. Пока мир борется со вспышкой коронавируса, в Красноярске 85 медиков на время переехали в больницу скорой медицинской помощи. Жить, то есть помогать своим пациентам. Фактически изолировались по собственному желанию.

Напомним, БСМП в Красноярске – единственная больница в крае, куда попадают с подозрением на опасную инфекцию и где лечат зараженных. Так, за все время у нас выявили шесть человек с коронавирусом, и половина уже выздоровели. Благодаря им, специалистам БСМП.

Трое из шестерых зараженных уже выздоровели. Фото: Мария ЛЕНЦ, сайт La Famille.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нужно понимать, эти 85 человек – врачи, медсестры, санитары, уборщики - работают в инфекционных отделениях, - пояснила корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» пресс-секретарь БСМП Ирина Сидорова. – Они живут в больнице с 20 марта. Причем не принудительно, любой мог отказаться. Но понимая важность дела, все согласились, пошли на такой шаг.

Специально для них кабинеты и палаты в инфекционных корпусах переоборудовали – поставили кровати, столы, все, что нужно. Такой вот импровизированный «дом», выходить можно только на работу – никаких тебе магазинов или парикмахерских. Все строго – живое общение только между собой, прямые контакты с внешним миром (включая, к примеру, врачей из других отделений) запрещены.

Помещения в двух корпусам переоборудовали, поставили кровати. Фото: БСМП.

Медики хоть и защищены, но работают с теми, кто инфицирован Covid-19, поэтому сделано все, чтобы исключить распространение инфекции.

- Работают посменно: сначала одни, за тем другие, - продолжает Ирина Сидорова. – Нас спрашивают: не много ли, больше 80 человек персонала на 6 заболевших? Но именно такое количество и режим дают возможность нормально работать и отдыхать.

Горячее трехразовое питание организовано за счет больницы. Фото: БСМП.

Понятно, для оказавшихся в добровольной самоизоляции специалистов делают все, что в силах. Комфортные условия, трехразовое горячее питание за счет больницы. Коллеги – профком и ассоциация специалистов со средним медицинским образованием - привезли печенье и конфеты, чай и кофе. Предоставили велотренажер, чтобы люди после смен могли размяться.

- Когда стало известно о том, что медики живут в больнице, нам звонит весь город, - делятся в пресс-службе. – Спрашивают, как их можно отблагодарить, привезти пироги, пиццу? Но, подчеркнем, специалисты – в полной изоляции, принимать и хранить быстро портящиеся продукты не могут. Да, моральная поддержка от жителей – это здорово. Но мы всегда говорим: для наших сотрудников лучший подарок – если люди будут соблюдать правила профилактики. Именно от этого будет зависеть, как скоро сотрудники смогут вернуться к своим семьям. Пока они держат связь с близкими только по телефону, через гаджеты. Сколько именно это продлиться, пока неизвестно. Предварительно: если сроки будут длительными, на смену сотрудникам придут новые. Но если найдутся желающие, они останутся. Конечно, всех, кто сейчас живет и работает в больнице, ждет поощрение. Каждому пообещали премию.

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