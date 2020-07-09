Продажа алкоголя после 18 часов в Красноярске: стало известно, когда снимут ограничения

Стало известно, когда снимут ограничения на продажу алкоголя после 18 вечера в Красноярске и крае. Теперь, как и прежде, торговать спиртными напитками можно будет с 8 до 23 часов, такое решение было принято на сессии Законодательного Собрания Красноярского края. Точную дату пока не озвучивают. Неофициально называют - 10 июля. Когда документ подготовят, он поступит на подпись к губернатору, потом будет опубликован. Как стало известно «Комсомольская правде - Красноярск», на все может уйти около четырех дней.

Напомним, закон об ограничении продажи алкоголя с 23.00 до 8.00 вступил в силу в начале апреля 2020 года. Таким образом, приобрести его можно было только с 10 до 18 часов. В ЗС поступило много обращений – запрет просили снять.

- Какие бы не были высказаны оценки, есть единодушное решение — нужно отменить ограничения и рассмотреть закон на сессии сразу в двух чтениях, - отметил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов. - Мое мнение — надо рассматривать законодательные инициативы со всех сторон: и со стороны общественности, и со стороны тех, кто торгует алкоголем. Это магазины, которые имеют лицензии, работают, ничего не нарушая, это многопрофильные магазины. Важно понимать, что это тоже составляющая часть бизнеса, которому непросто выживать. Почему мы приняли эти ограничения? Это непросто была инициатива депутатов. Было письмо ГУВД, масса аргументов, которые указывали на то, что в связи с возникшей ситуацией, тем, что люди находятся дома, есть такая необходимость. Сейчас же мы должны сделать то, что требует от нас сегодняшняя ситуация и принять решение о снятии ограничений.

Дмитрий Полуянов, эксперт в сфере ритейла в эфире радио «Комсомольская правда» на 107, 1 FM:

- Сегодня вся общественность замерла в ожидании – снимут ли запрет на торговлю алкоголем после 18.00. Сняли, и это правильно. Основные потери крупных сетевых магазинов от недопродажи алкоголя – это когда «выпил и захотелось еще», а купить невозможно. Конечно, сумма недополученной прибыли не очень велика. Это всего 1-3% от общего оборота. Хотя, чего лукавить, нелегальный алкоголь в Красноярске можно купить в любое время. В свое время ограничения были введены, чтобы снизить уровень бытового насилия. И действительно, в первые две недели статистика стала значительно лучше. Но позже алкобизнес быстро переориентировался и снова предложил тот же самый объем алкоголя, что и раньше. Деньги, которые реально ушли в тень, отследить невозможно. Но точно могу сказать, что доходность его сильно возросла.

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