Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярске 2020: продлили до 9 августа включительно

Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярском крае продлен еще на месяц – до 9 августа включительно. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Усс. Это было ожидаемо, учитывая статистику заболеваемости. Напомним, что по данным на 9 июля количество официально зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в крае составляет 9978 случаев. Выздоровели и 5732 человека, погибших уже 181 пациентов, большая часть которых из возрастной группы риска. Впереди всех по показателям – Краевой центр. Новый ограничительный регламент был согласован с эпидемиологами и федеральным регламентом.

Согласно обновленному указу, в регионе по-прежнему не будут работать:

- места массового отдыха, в частности, кинотеатры, развлекательные центры

- бани, сауны и другие подобные учреждения

- летние детские лагеря отдыха

- торговые и торгово-развлекательные комплексы.

Продляется работа дежурных групп детских садов.

Добавим, что при этом сохраняется масочный режим – граждане обязаны надевать маски в магазинах, общественном транспорте (включая такси), в местах массового скопления людей. Должны соблюдать и социальную дистанцию в 1,5 метра.

Будут и послабления, например, с 10 июля разрешается работа летних веранд при кафе и ресторанах. Снимается режим ограничений на продажу алкогольных напитков. В структурных подразделениях краевого МФЦ возобновлен прием посетителей с учётом соблюдения мер, определенных Роспотребнадзором.

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