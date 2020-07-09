Когда откроют кафе и рестораны в Красноярске-2020: с 10 июля разрешили работать летним верандам

Когда откроют кафе и рестораны в Красноярске? Это один из самых популярных запросов в интернете в последние пару месяцев. Тема интересует и работников общепита, которым пришлось закрыться с началом карантинных мер и нести от этого большие убытки. Но, в первую очередь, спрашивают жители города.

Согласно новым поправкам к указу губернатора (подписаны сегодня, 9 июля), с 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам (верандам, террасам) при стационарных предприятиях общественного питания – кафе, ресторанах, барах, столовых. При этом сами кафе должны следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора: обязательная уборка, дезинфекция помещений веранды. Сотрудники должны быть в масках и перчатках. Столы должны быть расставлены так, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра, исключение – если это семья или компания, которая пришла вместе.

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