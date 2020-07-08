Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: запрет на продажу алкоголя после 18.00 могут снять
В Красноярске уже в ближайшее время могут отменить запрет на торговлю алкоголем после 18.00. Накануне депутаты Заксобрания предварительно одобрили отмену «комендантского часа» по по алкоголю. Напомним, ранее с инициативой выступила Общественная палата края, где отметили, что ограничения способствуют росту теневой торговли. При этом ограничение не решает вопроса снижения уровня употребления алкоголя.
Закон действует в регионе с начала апреля, его принятие связано с введением на территории режима самоизоляции по коронавирусу. Целью было ограничение для людей, которые поддерживают самоизоляцию и находятся круглосуточно дома.
В Заксобрании отметили, что от людей поступает много обращений с просьбой снять ограничение. В ближайшее время этот вопрос рассмотрят на сессии краевого парламента. Она пройдет уже 9 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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